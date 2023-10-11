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45 минут назад
В столичном метро столкнулись два поезда
На станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда.
На станции московского метро "Печатники" столкнулись два поезда, на Люблинско-Дмитровской линии от станции "Люблино" до станции "Дубровка" не ходят поезда, - сообщил столичный дептранс.
"Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь, - сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Он также отметил, что проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, - заявил градоначальник в своем телеграм-канале.
Телеканал 360 сообщил, что пострадали два человека. Телеграм-канал "112" пишет, что в результате столкновения машиниста зажало. По данным канала, число пострадавших увеличилось до трех — кроме машиниста, пострадали две пассажирки. Канал"112" сообщает, что на платформе видно задымление. По информации канала, предварительная причина произошедшего — отказ тормозов, - передает РБК.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута между "Люблино" и "Дубровкой".
Пассажиров временно просят пользоваться станциями Большой кольцевой и Замоскворецкой линий, МЦК, МЦД и другими маршрутами наземного транспорта. Мосгортранс запустил компенсационный маршрут КМ от "Дубровки" до станции "Люблино" с остановками у следующих станций: "Дубровка", "Кожуховская", "Печатники", "Волжская", "Люблино".
"Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь, - сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Он также отметил, что проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, - заявил градоначальник в своем телеграм-канале.
Телеканал 360 сообщил, что пострадали два человека. Телеграм-канал "112" пишет, что в результате столкновения машиниста зажало. По данным канала, число пострадавших увеличилось до трех — кроме машиниста, пострадали две пассажирки. Канал"112" сообщает, что на платформе видно задымление. По информации канала, предварительная причина произошедшего — отказ тормозов, - передает РБК.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута между "Люблино" и "Дубровкой".
Пассажиров временно просят пользоваться станциями Большой кольцевой и Замоскворецкой линий, МЦК, МЦД и другими маршрутами наземного транспорта. Мосгортранс запустил компенсационный маршрут КМ от "Дубровки" до станции "Люблино" с остановками у следующих станций: "Дубровка", "Кожуховская", "Печатники", "Волжская", "Люблино".