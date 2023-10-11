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S7 сократит перевозки с ноября по март из-за проблем с двигателями Airbus
Авиакомпания S7 Airlines сократит провозные емкости осенне-зимнего расписания (с ноября по март) на 10–15% в сравнении с прошлым годом в связи с "плановым техобслуживанием самолетов".
По его словам, это связано "с плановым техобслуживанием самолетов". Как пояснили источники издания в Минтрансе и отрасли, на этот шаг перевозчик пошел в первую очередь из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320 A320/А321neo и установленных на них двигателей Pratt & Whitney (P&W; США). Проблема — в ремонте американских двигателей P&W, которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране. Собеседники в правительстве и Минтрансе сообщают, что компания собиралась расстаться с этими самолетами. В компании подчеркивают, что пока не обращались с запросом на их вывоз за рубеж и ищут варианты их обслуживания. У S7 самый большой парк neo после "Аэрофлота", но у последнего и других российских эксплуатантов они оборудованы другими двигателями и продолжают летать.
В парке перевозчика 103 ВС, из которых на сегодня, по данным Flightradar24, не летает 21 (20% парка).
Так, из 31 A320neo возрастом от двух до шести лет стоят шесть. Из восьми А321neo (от двух до пяти лет) на сегодня не летает ни один — два из них встали на ремонт в феврале, четыре летом, еще два — с 2 октября. Все три 17-летних Airbus А319 стоят в Домодедово с 30 сентября. Также пока несколько месяцев не летают три А320 и неделю — один А321 (из 16). От одного до десяти месяцев не летают пять Embraer из 17. Также не летает с конца лета один из 19 Boeing. Близкий к перевозчику источник уточнил, что S7 "действительно эксплуатирует сейчас не все самолеты из парка", подчеркнув, что "зима — традиционно высокий сезон для ТО". Продолжительность различных форм техобслуживания, добавил он, зависит как от типа работ, так и доступности ангаров.
По словам двух собеседников издания в Минтрансе, двигателей P&W последнего поколения выпускается гораздо меньше, нежели CFM, установленных на Airbus neo других перевозчиков. Ремонт этих двигателей, как пояснил источник, не делали ни в S7 Technics, ни в Иране, где занимаются "более массовой и понятной техникой".
Другой собеседник издания заявил, что S7 была намерена избавиться от самолетов Airbus neo и запросить разрешения на вывоз за рубеж как минимум 22 бортов. Согласно постановлению правительства, для этого нужно решение Минтранса. Источник в правительстве рассказал, что речь шла о более чем 22 самолетах.
В S7 заявили, что не подавали заявок на вывоз самолетов за рубеж. Близкий к компании источник издания подтвердил, что сейчас S7 находится "в поисках решения по ремонту двигателей P&W". "Было обсуждение с Минтрансом особенностей с обслуживанием двигателей P&W на neo, прошел ряд встреч, где обсуждалось, как можно решить эти вопросы", — пояснил он.