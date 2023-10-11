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42 минуты назад
На юге Израиля в кибуце нашли тела около 200 человек
Среди погибших 40 детей.
На юге Израиля в кибуце Кфар-Аза нашли 200 обезглавленных тел, - пишет "Ъ" со ссылкой на телеканал i24,
По данным телеканала, израильские военные обнаружили множество тел мирных жителей в кибуце Кфар-Аза, на который ранее напали боевики палестинского движения "Хамас". Среди погибших 40 детей. Точное число жертв неизвестно, поскольку израильские солдаты не могут зайти во все дома общины из-за оставленных боевиками мин. По данным волонтерской организации Zaka, в кибуце найдены около 200 тел.
Израильские солдаты продолжают выносить тела мирных жителей из их домов.
"Некоторые солдаты говорят, что они находили младенцев с отрезанными головами, целые семьи были застрелены в своих кроватях. На каталках вывезли около 40 младенцев и маленьких детей",— сообщает телеканал. Телеканал отмечает, что на общину напали более 70 боевиков, некоторые из них были убиты израильскими военными.
Уточняется, что ЦАХАЛ допустил журналистов в разрушенный боевиками ХАМАС населенный пункт в нескольких километрах от сектора Газа.
Многие люди не успели покинуть свои дома, когда в общину ворвались боевики радикальной палестинской группировки. Отмечается, что число жертв может расти, поскольку правоохранители продолжают вывозить тела из домов.
Также в Израиле во время атаки ХАМАС на город Офаким в южной части страны погибли советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена, - сообщил в своем телеграм-канале академик РАН Алексей Хохлов.
Он отметил, что узнал о гибели Гредескула от своих коллег, - передает РБК. Имена Сергея и Виктории Гредескул значатся в списке погибших при нападении боевиков, который опубликовало издание Newsru.co.il.
По последним данным израильского Минздрава, в ходе атак "Хамаса" погибли более 900 мирных жителей, более 2,9 тысяч — получили ранения. Палестинский Минздрав приводит цифры в 830 погибших и 4250 раненых.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.
По данным телеканала, израильские военные обнаружили множество тел мирных жителей в кибуце Кфар-Аза, на который ранее напали боевики палестинского движения "Хамас". Среди погибших 40 детей. Точное число жертв неизвестно, поскольку израильские солдаты не могут зайти во все дома общины из-за оставленных боевиками мин. По данным волонтерской организации Zaka, в кибуце найдены около 200 тел.
Израильские солдаты продолжают выносить тела мирных жителей из их домов.
"Некоторые солдаты говорят, что они находили младенцев с отрезанными головами, целые семьи были застрелены в своих кроватях. На каталках вывезли около 40 младенцев и маленьких детей",— сообщает телеканал. Телеканал отмечает, что на общину напали более 70 боевиков, некоторые из них были убиты израильскими военными.
Уточняется, что ЦАХАЛ допустил журналистов в разрушенный боевиками ХАМАС населенный пункт в нескольких километрах от сектора Газа.
Многие люди не успели покинуть свои дома, когда в общину ворвались боевики радикальной палестинской группировки. Отмечается, что число жертв может расти, поскольку правоохранители продолжают вывозить тела из домов.
Также в Израиле во время атаки ХАМАС на город Офаким в южной части страны погибли советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена, - сообщил в своем телеграм-канале академик РАН Алексей Хохлов.
Он отметил, что узнал о гибели Гредескула от своих коллег, - передает РБК. Имена Сергея и Виктории Гредескул значатся в списке погибших при нападении боевиков, который опубликовало издание Newsru.co.il.
По последним данным израильского Минздрава, в ходе атак "Хамаса" погибли более 900 мирных жителей, более 2,9 тысяч — получили ранения. Палестинский Минздрав приводит цифры в 830 погибших и 4250 раненых.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.