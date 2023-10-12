В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»

В Липецке состоялось официальное открытие современного офисного пространства, в котором разместится единый цифровой контакт-центр группы «Самолет».

Это гибридный офис, который сочетает стационарные и мобильные рабочие места с пространствами для отдыха, досуга и обучения. У липчан есть возможность поработать в таком трендовом офисе – один из крупнейших девелоперов России активно ищет сотрудников для своего контакт-центра. Корреспондент портала Gorod48.ru побывал на официальном открытии и посетил экскурсию по офису для гостей мероприятия.

Липецкий контакт-центр станет главной точкой коммуникаций с клиентами «Самолета». Ежемесячно здесь будут обрабатывать до 50 тысяч обращений со всей страны по вопросам покупки квартир, заселения, сервиса управляющей компании, инвестирования и приобретения финтех продуктов. Многие процессы в контакт-центре автоматизированы: искусственный интеллект анализирует обращения, подбирает наиболее подходящего специалиста и закрепляет его за клиентом.





«Одно из самых значимых направлений работы центра - обработка обращений по покупке недвижимости. Главная задача менеджера – подобрать клиенту наиболее подходящий жилой комплекс и планировку, проконсультировать по ипотечным программам и дополнительным продуктам, согласовать дату и время посещения офиса продаж или дистанционной встречи для обсуждения конкретных условий сделки. Важно отметить, что мы работаем с обращениями клиентов не только по телефону, но и через электронные каналы связи – чаты, мессенджеры и социальные сети», - заявил на открытии офиса руководитель единого контакт-центра группы «Самолет» Андрей Голомысов.





Работа в цифровом контакт-центре открывает возможности для развития как в области продаж и клиентского сервиса, так и в технологических подразделениях. В компании активно развиваются программы внутреннего обучения, поэтому при желании сотрудник контакт-центра может выбрать любой вектор карьеры.

Контакт-центр девелопера расположен на набережной в центре города в современном четырехэтажном бизнес-центре «Парус». Цифровой офис спроектирован с учетом всех главных мировых трендов обустройства рабочих пространств.

«Главная идея, которую мы закладывали при проектировании офиса, заключается в том, чтобы создать максимально комфортные условия для всех сотрудников – с разным графиком работы, потребностями и интересами. Его задача – чтобы каждый сотрудник был счастлив на работе и мог реализовать свой потенциал, ведь благополучие людей, работающих у нас, в конечном итоге влияет и на рост бизнеса компании. Например, согласно исследованию Harvard Business Review, повышение уровня счастья сотрудников может привести к росту производительности труда на 31% и даже увеличить продажи на 37%», - отметила Анастасия Таганцева, HR-директор «Самолет Плюс».





Офис в Липецке обеспечивает потребности всех сотрудников – как тех, кто работает в разных графиках из офиса, так и тех, кто в основном трудится удаленно, но желает иногда посещать офис, чтобы почувствовать себя частью команды. В нем есть стационарные и гибкие рабочие места, которые может забронировать любой сотрудник «Самолета». Бизнес-центр работает в режиме 24/7, сотрудник может прийти в офис в удобное время по закрепленному за ним QR-коду.

Для обедов и перекусов «Самолет» оборудовал coffee-point и кухню в стиле городской кофейни. У сотрудников также есть возможность передохнуть в течение или после рабочего дня. Для этого в офисе предусмотрена комната отдыха с игровой консолью, удобными диванами и креслами, тренажерами и столом для пинг-понга. Расслабиться можно в тихой релакс-комнате с массажным креслом. Каждый четверг в офисе будут проводить корпоративные мероприятия – тимбилдинги, мастерклассы, клубы по интересам. В продуманном до мелочей офисе будет комфортно работать и развиваться всем сотрудникам.

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