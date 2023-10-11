Липчане выбирают безнал: за полгода совершено безналичных операций на 410 миллиардов рублей

Объем безналичных платежей увеличился на 16%.

В первом полугодии жители Липецкой области совершили безналичных операций на сумму около 410 миллиардов рублей: в основном, это онлайн-переводы и оплата товаров и услуг.



«С января по июнь 2023 года липчане совершили 217 миллионов операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 141 миллиард рублей. Объем безналичных платежей увеличился на 16%. Средний чек составил 650 рублей. Объем банковских переводов вырос на 11% — до 177 млрд рублей, липчане совершали их в основном с помощью гаджетов. Средняя сумма такого перевода составила 4,5 тысячи рублей», – сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области.



Количество операций по снятию наличных сократилось почти на 6% — до 8 миллионов.



На 1 июля 2023 года на руках у жителей региона было более 2,6 миллиона банковских карт. Это на 13% больше, чем годом ранее.



На конец полугодия в регионе насчитывалось более 28 тысяч электронных терминалов, что на 5% больше, чем годом ранее.

