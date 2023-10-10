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Пользователей электросамокатов обяжут страховаться В России могут ввести обязательное страхование

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#электросамокаты

В России могут ввести обязательное страхование гражданской ответственности для постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Например, речь идет о курьерах. Соответствующее предложение депутатов Госдумы положительно оценил Центробанк. Об этом сообщают «Известия»

«Разделяя озабоченность возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, отмечаем, что обязательное страхование гражданской ответственности лиц, их эксплуатирующих, представляется действенным инструментом, направленным на защиту прав потерпевших», говорится в ответе ЦБ в Госдуму.

По словам разработчика инициативы, депутата ГД Александра Якубовского, это мера позволит компенсировать причиненный ущерб как здоровью, так и имуществу граждан, пострадавших в ДТП с участием СИМ.

Банк России считает, что предметно обсуждать создание системы обязательного страхования гражданской ответственности пользователей таких транспортных средств (средств индивидуальной мобильности) можно только после решения комплекса задач, прямо не относящихся к страховому законодательству, сказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

«В частности, нужно решить вопросы идентификации таких пользователей и владельцев этих средств, установить порядок фиксации ДТП с их участием, а также ужесточить требования к эксплуатации средств индивидуальной мобильности», — сказали там.

По мнению директора по страхованию группы компаний BestDoctor Дениса Гаврилова, введение страхования для СИМ — по аналогии с ОСАГО для автомобилистов и мотоциклистов — поможет, во-первых, выявить и решить назревшие проблемы, а, во-вторых, снизить аварийность за счет внедрения материальной ответственности. 
24
#электросамокаты

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