НЛМК Live

49 минут назад

НЛМК организовал для сотрудников Неделю здоровья

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НЛМК организовал для сотрудников Неделю здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате проходит традиционная Неделя здоровья. Она помогает формировать здоровые привычки и активный образ жизни среди сотрудников.

Неделю в здравпунктах НЛМК и в медицинском центре комбината будут вести приемы кардиолог, невролог, офтальмолог и другие узкие специалисты. Сотрудники смогут пройти исследования на глюкозу, холестерин, витамины, онкомаркеры, измерить артериальное давление, индекс массы тела, проверить зрение, пройти курс массажа или лечебной гимнастики. Работникам предложат попробовать инновационные технологии восстановления здоровья, такие как криотерапия и массаж в криокапсуле, водородная терапия и прочее.

Узнать больше о собственном здоровье помогут и онлайн-вебинары от ведущих специалистов в области медицины и психологии. Эксперты расскажут о методиках избавления от стресса, чувства тревоги, поделятся секретами долголетия, помогут правильно сформировать домашнюю аптечку. Для любителей спорта в эти дни организуют тренировки в спортзалах и на свежем воздухе, а в столовых комбината меню дополнят блюдами правильного питания. 

Для того, чтобы узнать подробную информацию о событиях Недели здоровья, а также записаться на прием к специалистам в компании запустили специальный раздел на корпоративном портале. Недели здоровья проходят в компании дважды в год: весной и осенью и помогают развитию у сотрудников ответственного отношения к своему здоровью.

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