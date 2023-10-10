49 минут назад
НЛМК организовал для сотрудников Неделю здоровья
На Новолипецком металлургическом комбинате проходит традиционная Неделя здоровья. Она помогает формировать здоровые привычки и активный образ жизни среди сотрудников.
Узнать больше о собственном здоровье помогут и онлайн-вебинары от ведущих специалистов в области медицины и психологии. Эксперты расскажут о методиках избавления от стресса, чувства тревоги, поделятся секретами долголетия, помогут правильно сформировать домашнюю аптечку. Для любителей спорта в эти дни организуют тренировки в спортзалах и на свежем воздухе, а в столовых комбината меню дополнят блюдами правильного питания.
Для того, чтобы узнать подробную информацию о событиях Недели здоровья, а также записаться на прием к специалистам в компании запустили специальный раздел на корпоративном портале. Недели здоровья проходят в компании дважды в год: весной и осенью и помогают развитию у сотрудников ответственного отношения к своему здоровью.
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