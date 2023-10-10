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Завтра в Липецкой области потеплеет до +9
11 октября атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны. 12 и 13 октября через территорию региона пройдет фронтальный раздел с запада, вновь ожидаются дожди небольшой интенсивности.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от -3 до +2 градусов, днем температура воздуха составит от +4 до +9 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от 0 до -2 градусов, днем она составит от +5 до +7 градусов.
День 11 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 8 градусов мороза.