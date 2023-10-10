У 59-летнего усманца нашли карабин и 346 патронов

Мужчину приговорили к году ограничения свободы за незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Усманский районный суд вынес приговор 59-летнему мужчине за незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый нашел в лесополосе сумку с охотничьим карабином «ТОЗ-97» и 346 патронов, которые принес домой и спрятал в комнате. Сумку с оружием и боеприпасами у него дома нашли полицейские в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».



Суд назначил мужчине год ограничения свободы.

