Общество

40 минут назад

76-летнего пенсионера поймали с рыболовной ловушкой: ему придётся заплатить штраф

5 312
#рыбалка #браконьерство
2
76-летнего пенсионера поймали с рыболовной ловушкой: ему придётся заплатить штраф

Мужчина ловил рыбу в реки Вязовня при помощи верши.

76-летний житель Дансковского района привлечен к административной ответственности за нарушение правилрыболовства..

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 2 мая этого года пенсионер ловил рыбу в реки Вязовня при помощи верши из сетного полотна.

В результате пожилого рыбака оштрафовали на 2 тысячи рублей. Но вот ловушку у пенсионера конфисковать не стали.
5 312
#рыбалка #браконьерство
2

Комментарии (6)

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Добрый чиновник

4 минуты назад
Роскошной жизни дед захотел на старости лет!
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

21 минуту назад
Деда штрафанули поймали крупного браконьера . Смешно
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Коммунист

24 минуты назад
Безмасочник, да уж. А после 13 случилось это
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Безмасочник

29 минут назад
Шагу ступить не дадут. Ведь ему наверняка очень хочется кушать, а на рынке на рыбу неподъемные цены. Эх, вспоминаю счастливый тринадцатый год, когда красная рыба из Норвегии была настолько дешёвой, что я уже подумывал кормить ей моих цыплят.
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Джугашаили

34 минуты назад
Правильно, его же надо ещё оштрафовать
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