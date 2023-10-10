76-летнего пенсионера поймали с рыболовной ловушкой: ему придётся заплатить штраф

Мужчина ловил рыбу в реки Вязовня при помощи верши.

76-летний житель Дансковского района привлечен к административной ответственности за нарушение правилрыболовства..



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 2 мая этого года пенсионер ловил рыбу в реки Вязовня при помощи верши из сетного полотна.



В результате пожилого рыбака оштрафовали на 2 тысячи рублей. Но вот ловушку у пенсионера конфисковать не стали.