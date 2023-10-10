42-летний мужчина направил пистолет в сторону полицейских

И теперь проведёт 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима.

В Чаплыгине осудили 42-летнего местного жителя за угрозу применения насилия к полицейским.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ночью 14 мая полицейские прибыли по вызову о посторонних людях в квартире, которые не хотят уходить, а у одного из них имеется оружие.



Утихомирить дебошира полицейским не удалось: он продолжил ругаться матом. А когда пьяному мужчине предложили проследовать в отдел для составления административных материалов, он достал из кобуры охолощенный пистолет «П-СМ СХ» с двумя патронами травматического действия и направил его в сторону полицейских, высказав угрозу в их адрес.



За угрозу применения насилия в отношении полицейских мужчина получил 1 году 8 месяцев лишения свободы, а путём частичного сложения этого приговора с неотбытой частью наказания в виде лишения водительских прав по приговору Чаплыгинского районного суда от 18 декабря 2019 года, окончательно дебоширу назначены 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2 года 5 месяцев 11 дней.