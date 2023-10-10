Общество

сегодня, 16:33

Затопленный подвал на улице Кривенкова может дорого обойтись управляющей компании

2 449
#ЖКХ
2
Затопленный подвал на улице Кривенкова может дорого обойтись управляющей компании

На управляющую компанию в Госжилинспекцию пожаловался житель дома.

В дом №3 по улице Кривенкова по обращению его жильца наведалась Госжилинспекция и выявила ряд нарушений.

По данным ГЖИ, в подвале обнаружены течь канализации и подтопление грунтов в основании.

Также инспектирующие обратили внимание на неисправное состояние отмостки дома: обнаружены трещины, проседания, контруклон, нарушена герметичность примыкания отмостки к наружной стене дома.

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Там же выявлены повреждение внутренней отделки стен лестничных клеток подъездов и неисправное состояние шиферного покрытия кровли на входе в подвал — на лицо были трещины и сколы.

В отношении ООО УК «Эксперт» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Штрафы по этой статье достаточно большие и составляют до 300 тысяч рублей на юридических лиц и до 100 тысяч рублей на должностных лиц.

Также организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Фото - vk.com/club194273300
2 449
#ЖКХ
2

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Пришли бы на Звездную 4/2 , а то дозваться не можем
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Джугашаили

35 минут назад
Все штрафы управляшки раскидываются на жильцов, обычно, по статье содержание дома. Живите теперь с этим
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