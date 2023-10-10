Ложная тревога: на улице Луговой в Липецке нет проблем с подачей тепла

В раскопке «Квадры» парит не горячая, а дождевая вода.

Сегодня в соцсетях появились фотографии раскопки на улице Луговой, из которой поднимался пар. Фотографии сопровождал злорадный комментарий, что не дождаться, мол, липчанам тепла, что «как текло все у «Квадры», так и течет».Мы отправили запрос в липецкий филиал компании. Спросили, не первый ли это порыв на сети в начале нового отопительного сезона?«Ремонтные работы на тепловой сети по адресу улица Луговая, 2 проводились 6 октября и завершились в тот же день. Новых повреждений трубопровода нет. Ограничений в подаче горячего водоснабжения для жителей данного района тоже нет. Отопление в дома в этом районе города от котельной «Северо-западная» начнет поступать с завтрашнего дня в соответствии с утвержденным графиком в штатном режиме. Наши специалисты провели химический анализ воды, которая скопилась в железобетонной конструкции канала тепловой сети. Полученные результаты позволяют с уверенностью утверждать, что это дождевая вода от вчерашних осадков. Поднимающийся из раскопки пар обусловлен испарением этой воды под воздействием труб с горячей водой», — ответили GOROD48 в пресс-службе «Квадры».Энергетики сообщили, что обратная засыпка раскопки и ее первичное благоустройство будут выполнены до 6 ноября — до этой даты действует ордер на проведение земляных работ на улице Луговой.«Первоочередной задачей является обеспечение теплоносителем каждого жилого дома и объекта социальной инфраструктуры. После этого в соответствии со всеми необходимыми требованиями в каждом месте проведения аварийно-восстановительных работ будет выполнено благоустройство»,— сказали в «Квадре».По данным мэрии, в этом году липецкому филиалу «Квадры» выдали 333 разрешения на производство земляных работ. На сегодняшний день 190 из них закрыто, 60 действующих. 83 ордера были просрочены. Департамент развития территории выдал компании 83 предписания на срочное завершение земляных работ. 36 из них были исполнены, 39 находятся на контроле. По двум не исполненным предписаниям будут составлены протоколы об административных нарушениях, еще шесть таких протоколов рассматривает суд.— По инициативе администрации Липецка управлением административных органов правительства Липецкой области разработан законопроект о внесении изменений в региональный КоАП, касающийся ужесточения ответственности за повторные нарушения при производстве земляных работ. В настоящее время указанный законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, —сообщили GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.