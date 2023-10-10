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17 минут назад

Расширяется перечень детских товаров, облагаемых по льготной ставке НДС

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#детские товары #НДС #льготы #экономика

Льготная ставка НДС для детских товаров будет способствовать поддержке отечественных производителей.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс РФ в части установления пониженной ставки НДС на товары для детей.

Принятие закона снизит налоговую нагрузку на отечественных производителей ряда социально значимых товаров, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, речь идет о расширении перечня детских товаров, облагаемых по льготной ставке НДС 10%, - говорится на сайте Госдумы.

"Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки, ванночки для купания, манежи, а также детские автокресла и велосипеды. Сейчас льготная ставка налогообложения действует только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей", — подчеркнул Володин.

По его словам, сэкономленные от уплаты НДС средства бизнес сможет направить на "увеличение выпуска продукции, создание новых рабочих мест, повышение оплаты труда".

"Это еще одна мера, направленная на поддержку отечественных производителей, импортозамещение на рынке товаров для детей. ГД в осеннюю сессию продолжит эту работу", — отметил Володин.
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#детские товары #НДС #льготы #экономика

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