Стоит ли сейчас брать ипотеку? С этим вопросом мы обратились к эксперту агентства недвижимости «Аined City» Петру Стёпину.

По мнению спикера, вопрос сегодня актуальный, так как мало кто может спрогнозировать, что будет на следующем заседании ЦБ, и в какую сторону пойдёт ставка рефинансирования, от которой напрямую зависят и все процентные банковские продукты.

На данный момент средняя стоимость ипотеки на вторичном рынке составляет 14,5% годовых, что является довольно высокой ставкой начиная с 2010 года, если не считать краткосрочное шоковое повышение в марте 2022 года, когда ипотечная ставка составляла около 22% годовых.

Одним из «народных» показателей, который помогает определить выгодность ипотеки, — сравнение ежемесячного платежа по ипотеке с ежемесячной арендной платой за аналогичное жилье. В прошлом году, при ставке 8% годовых, эти платежи были сопоставимы, что позволяло купить квартиру и сдавать ее в аренду для покрытия расходов. Но что сейчас?

Ипотечные брокеры «Аined City» предлагают провести расчёты вместе:

1. Первый шаг. Посмотрим объявления о продаже квартир на агрегаторах недвижимости. Например, «Авито» или «ЦИАН». Важная ремарка — необходимо проверить подлинность объявления!

2. Например, однокомнатная квартира, дом построен 15 лет назад, расположение — спальный район. Стоимость составляет 4 200 000 рублей.

3. Некоторые агрегаторы указывают стоимость ипотеки со значением «от». В данном случае, показана сумма от 40 450 рублей в месяц, что предполагает возможность увеличение ежемесячного платежа.

4. Следующий шаг. Переходим к рассмотрению аренды квартир с аналогичными характеристиками. И что мы видим? Ежемесячная арендная плата составляет от 25 000 до 30 000 рублей.

Итак, у нас получается разница в два раза. При этом еще заморожен ваш первоначальный взнос в 1 000 000 рублей. Выводы напрашиваются сами собой…

Сейчас мы рассмотрели ипотеку, касающуюся вторичного жилья. Что же касается рынка новостроек? Существуют несколько программ с государственным финансированием, такие как «Господдержка 2020», «Семейная ипотека», «IT-ипотека».



Кроме того, застройщики зачастую сами субсидируют процентную ставку для более выгодных и посильных платежей. Ведь сегодня, отчасти, критерием выбора покупателя становится не столько сама квартира, но и возможность обеспечивать ежемесячные платежи по ипотеке.

Разберём новостройки Липецка на примере большого жилого комплекса Романово Сити*, где градация цен позволяет проследить разницу платежей:

Стоимость таунхауса на момент публикации — 6 069 100* рублей.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» — 6%**.

При первоначальном взносе 20,1%, минимальный ежемесячный

платёж — 29 073 рублей.

Если первоначальный взнос — 50%, то минимальный ежемесячный платёж составит 18 193 рублей.

«Цифры дают понять, что стремление к стабилизации рынка недвижимости ещё возможно, поэтому ответ прост — ипотеку брать стоит. Но важно выбирать недвижимость с разными вариантами ипотечных программ, а также надёжного застройщика, если говорить про новостройки», — сделали выводы специалисты «Аined City».

Если вы действительно надумали приобрести квартиру в ипотеку, специалисты агентства рекомендуют обратиться к ипотечным брокерам. Не сложно найти, в том числе, и проверенных. Необходимо описать ситуацию, получить расчёт и консультацию. Дальше — принять для себя взвешенное решение.





*Застройщик: ООО СЗ «Ремстройсервис Романово». Цена действительна на момент публикации для жилого помещения общей площадью 88,6 м2, проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. ID: 46267. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир. Реклама.

**Ставка от 1,9% годовых на срок до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «Ремстройсервис Романово», при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в Корпоративном Блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 3,8% годовых, при первоначальном взносе от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения, а также при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации». При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию ставка от 5,7% годовых.

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