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53 минуты назад

За счет средств маткапитала можно будет сделать реконструкцию жилья

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#маткапитал #жилье

Законопроект позволит использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в закон "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" о реконструкции за счет средств материнского капитала дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, где есть жилье с отдельным входом, - говорится на сайте Госдумы.

"Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах капитального строительства с отдельным входом. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума последовательно работает над расширением возможностей использования средств материнского капитала. Эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей. Важно, что в соответствии с проектом бюджета на следующий год предусмотрено не только продолжение выплат маткапитала, но и его индексация с учетом инфляции", - отметил Володин.
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#маткапитал #жилье

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