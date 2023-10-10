Происшествия

44 минуты назад

Похищены 450 тысяч рублей, предназначенных на закупку тепловизора, зимней формы и аптечек для участников СВО

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#мошенничество #спецоперация
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Похищены 450 тысяч рублей, предназначенных на закупку тепловизора, зимней формы и аптечек для участников СВО

В мошенничестве обвиняется 25-летний липчанин.

Правобережный районный суд рассмотрит уголовное дело 25-летнего липчанина, которого обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, обвиняемый узнал от знакомой, что она собирается купить товары для участников специальной военной операции и что у женщины есть на эти цели 450 тысяч рублей.

Находчивый мужчина не растерялся и предложил располагающей большими деньгами женщине помощь в закупках на торговых площадках в интернете. Следствие полагает, что таким образом он всего лишь придумал повод, чтобы завладеть деньгами.

Женщина поверила, и возле магазина «Магнит» на улице Гагарина передала знакомому 37 000 рублей на 10 медицинских аптечек по 3700 рублей каждая. Липчанин деньги присвоил, а аптечки не купил, сославшись на задержку в поставке товара.

Как полагает следствие, получив первый транш, обвиняемый предложил знакомой помощь в покупке тепловизора. Женщина передала ему еще 260 000 рублей. Затем он получил от нее 110 000 рублей на 50 комплектов зимней формы, и 43 000 рублей на шлем. Всякий раз обвиняемый ссылался на задержки в поставке товара.

В конце-концов женщина всё поняла и обратилась в полицию. Всего у потерпевшей было похищено 450 000 рублей. Если вина её знакомого будет доказана в суде, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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#мошенничество #спецоперация
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Комментарии (4)

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Гореть тебе в аду

13 минут назад
Гость, фашизм у тебя, черта, считается «святым»?
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ХаХа

14 минут назад
воры обворовали террористов
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Однако

32 минуты назад
По ходу они на пару работали...
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Гость

33 минуты назад
Ох и плохо ему будет в сизо на святое позарился подлец.
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