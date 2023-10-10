Общество

46 минут назад

В Липецке простились с бойцом спецназа «Ахмат» Сергеем Гуськовым

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#СВО
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В Липецке простились с бойцом спецназа «Ахмат» Сергеем Гуськовым

Сергей Гуськов погиб 7 октября недалеко от села Клещеевка в ДНР.

Сегодня в Христо-Рождественском соборе Липецка простились с бойцом спецназа «Ахмат» Сергеем Гуськовым. 

«Попрощаться с Сергеем пришли члены Координационного совета волонтёров, лидеры волонтёрских движений, помогающие СВО, мэр города Евгения Уваркина. Родственники рассказали, что это была его вторая командировка», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Сергей Гуськов родился в Липецке 14 сентября 1986 года. Позднее переехал с родителями в Саратов, там же и получил образование краснодеревщика. Вернувшись в Липецкую область, жил в селе Ратчино. Сергей – многодетный отец, он воспитывал пятерых детей.

Сергей Гуськов награждён орденом «Ахмат-спецназ» Чеченской Республики.

Фото: пресс-службы администрации Липецка
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#СВО
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