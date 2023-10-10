В Липецке простились с бойцом спецназа «Ахмат» Сергеем Гуськовым

Сергей Гуськов погиб 7 октября недалеко от села Клещеевка в ДНР.





Сегодня в Христо-Рождественском соборе Липецка простились с бойцом спецназа «Ахмат» Сергеем Гуськовым.



«Попрощаться с Сергеем пришли члены Координационного совета волонтёров, лидеры волонтёрских движений, помогающие СВО, мэр города Евгения Уваркина. Родственники рассказали, что это была его вторая командировка», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Сергей Гуськов родился в Липецке 14 сентября 1986 года. Позднее переехал с родителями в Саратов, там же и получил образование краснодеревщика. Вернувшись в Липецкую область, жил в селе Ратчино. Сергей – многодетный отец, он воспитывал пятерых детей.



Сергей Гуськов награждён орденом «Ахмат-спецназ» Чеченской Республики.



Фото: пресс-службы администрации Липецка

