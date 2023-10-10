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53 минуты назад

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии

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#футбол #спорт #ЧМ #Чемпионат Европы

Решение утверждено исполкомом УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии, - сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. Решение было утверждено во вторник на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне.

Турция ранее отозвала свою заявку на проведение европейского футбольного первенства в 2028 году и подала совместную заявку с Италией на проведение "Евро-2032", - передает РИА Новости.

Решение было утверждено 10 октября на исполкоме УЕФА в Ньоне. Заявка Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса стала единственной после того, как Турция отозвала свою и решила подать совместную заявку с Италией на проведение чемпионата Европы 2032 года.

В мае 2022 года исполнительный комитет УЕФА принял решение признать заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года не соответствующей требованиям.

Таким образом, чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции, а Великобритания примет европейское первенство второй раз в своей истории. Впервые турнир прошел в стране в 1996 году. Также Англия провела у себя чемпионат мира - 1966. Остальные футбольные ассоциации впервые примут крупный международный турнир национальных команд.
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#футбол #спорт #ЧМ #Чемпионат Европы

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