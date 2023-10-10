Екатерина Пинаева: «Этот год стал самым продуктивным по взаимодействию с городской администрацией»

У одного из самых молодых депутатов горсовета Екатерины Пинаевой — один из самых проблемных округов. Кажется, в границах улиц Папина, Богдана Хмельницкого, Механизаторов время застыло в 70-80-х годах прошлого века. Что этот район как был, так и остался околицей Липецка. Однако второй спецификой 15-го округа является необычайно высокая активность избирателей. И это дает надежду на перемены.

Екатерине Пинаевой всего 32 года, но за те восемь лет, которые она представляет округ в горсовете, депутат настолько прониклась проблемами избирателей, что подчас именно ее слово становится решающим при их участии в программах, требующих софинансирования. Взять, к примеру, дом №2 в 15 микрорайоне. Два года назад в его дворе появилась современная детская площадка и спортивный городок. Мэрии они обошлись в 1,7 миллиона рублей. 6% этой суммы были готовы заплатить жильцы хрущевки, но, к их радости, деньги выделил один из депутатов областного Совета.Второй пример активности жителей округа — высотка на улице Юных Натуралистов, 7а. Ее жильцы были готовы благоустроить двор еще с 2018 года. Но как-то так вышло, что дом не попал в программу «Комфортная городская среда», а потом еще и выпал из программы «Инициативное бюджетирование». В конце концов, именно под слово своего депутата жильцы дома стали участниками программы «Мой двор» в этом году.— Активность жителей округа такова, что в этом году мы могли бы заявить еще три-четыре адреса на участие в этой программе, но, к сожалению, на нее дают всего пять миллионов рублей, — вздыхает депутат.По мнению Екатерины Пинаевой, софинансирование, пусть даже 1% от общей суммы программы «Мой двор», необходимо для искоренения иждивенческих настроений. Екатерина Пинаева говорит, что без желания людей сберечь то, что делается, не добиться долговременного эффекта от любой муниципальной программы. Порой достаточно усилий и одного активного человека, чтобы его примером заразились другие. Как только в пятиподъездной десятиэтажке по улице Доватора, 2 появилась Ирина Майнингер, двор дома сразу же стал образцовым. И дело не столько в двух миллионах рублей, потраченных на его благоустройство, в результате которого появились пешеходные зоны, спортивная и детская площадки, сколько в желании общественницы содержать двор. Если учесть и то, что в доме живет тетя Маша, дворник УК, то не удивительно, что во дворе большого дома не найти даже окурка!— Во время капремонта дома его жильцы проявили инициативу, попросив подрядчика Фонда капремонта оставить демонтированное лифтовое оборудование. Жильцы сами его продали, заработав, таким образом, около ста тысяч рублей. Эти деньги они могут потратить на любые общедомовые нужды. Много ли в Липецке таких примеров? — задается вопросом Екатерина Пинаева.Жительница дома Анна Волкова, увидев своего депутата, тут же попросила помочь решить две проблемы: напрячь «управляшку» с очисткой подвала и сделать подход к пешеходному переходу, ведущему к 72-й школе, чтобы дети не ходили по грязи. Екатерина Пинаева заверяет женщину, что об этих двух бедах знает, и что их решат в самое ближайшее время.Екатерина Пинаева несколько последних лет боролась за комплексный подход к благоустройству. И была услышана. В этом году территория вокруг 119-го детсада попала сразу в две программы. Новые асфальтированные дорожки — детсад получил по муниципальной программе «Комфортная городская среда». К концу года по программе «Путь к школе» появится уличное освещение. Таким образом, со всех сторон к детсаду будут безопасные подходы.— Я благодарна губернатору Игорю Артамонову и мэру Евгении Уваркиной за комплексный подход к благоустройству. Этот год стал самым продуктивным в плане взаимодействия с городской администрацией и подведомственными им организациями. Финансирование округа увеличилось кратно по сравнению с прошлыми годами, — говорит депутат.Самые проблемные участки округа в этом году включены в разные программы с общим финансированием в 40 миллионов рублей. Это и тот самый 119-й детский сад, и программа «Мой двор». На проезде Строителей в этом году по программе «Путь к школе» в районе домов № 22 и № 24 по улице Студенческий городок и дома №2 по улице 15-й микрорайон заасфальтируют подходы к «зебре» — по этому переходу водят детей в 103-й детсад и ходят ученики 21-й школы. В 45-й школе за лето поменяли кровлю и окна. Завершен ремонт улицы Доватора.Мама первоклассника благодарит Екатерину Пинаеву за обновленную дорогу и новую пешеходную дорожку у яслей и 45-й школы вдоль улицы Доватора. В прошлом году ее отремонтировали от проспекта Победы до улицы Папина, в этом сделали ее вторую часть — от улицы Папина до подвесного моста над Каменным логом. Женщина добавляет, что улицу нужно бы еще и озеленить. Депутат отвечает, что улица еще не принята заказчиком, и что подрядчик обязательно засеет травой отведенные под газоны места.Если раньше 15-й округ отличался разбитыми дорогами и отсутствием асфальта на пешеходных зонах, то сейчас осталось лишь отремонтировать улицу Папина — это сделают в 2024 году. Нужен ремонт сквозному безымянному проезду с улицы Доватора между 27-м и 29-м домами, на который как на шампур нанизаны улицы Крылова, Хмельницкого, Достоевского. Когда-то тут было твердое покрытие. Но прошли годы, прошел и асфальт. Люди годами просят отремонтировать проезд и, наверное, будут услышаны.В Студенческом городке у машиностроительного колледжа есть никому не нужная большая площадка. Она огорожена забором и закрыта. Жители округа активно поддержали проект превращения этого плаца в место отдыха молодежи, которой тут много. Екатерина Пинаева надеется, что в следующем году пустырь станет приоритетом программы «Комфортная городская среда» и попадет под благоустройство.Потенциально еще одним популярным местом отдыха жителей округа мог бы стать пруд Кирпичка, прячущийся в промзоне за улицей Папина. Много лет назад на его берегах отдыхали родители с детьми, в пруду купались. А сейчас тут только ловят рыбу, а воду из пруда качает местная автомойка.В 2018 году Екатерина Пинаева добилась того, чтобы зеркало пруда и его прибрежная зона попали в муниципальную собственность. Тогда же из бюджета выделили 400 тысяч рублей на его благоустройство. За эти деньги и на субботниках снесли сплошной, двухметровой высоты, железобетонный забор у пруда, опилили деревья, вывезли два «КамАЗа» мусора, старых шин и железобетонные блоки. Юридически ничего не препятствует закончить благоустройство Кирпички, уникального природного водного объекта в центре Липецка.