За неделю жители Липецкой области перечислили мошенникам около 18,6 миллиона рублей

69-летняя пенсионерка умудрилась продать квартиру и перевести все деньги мошенникам.

За прошедшую неделю мошенники обманули 68 жителей Липецкой области на общую сумму около 18,6 миллиона рублей. А только за прошедшие сутки липчане перевели мошенникам на 4,4 миллиона рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, самыми популярными способами обмана остаются «торговля на бирже», «спасение сбережений на банковском счёте» и «отмена несанкционированного кредита».



Так, 69-летняя липчанка поверила звонку «сотрудника банка» и истории о несанкционированных кредитах. Женщина перевела «специалисту» 800 000 рублей. Но и на этом мошенники не остановились: потерпевшей сообщили, что неизвестный разместил объявление о продаже её квартиры. Тогда пенсионерка самостоятельно продала квартиру и вырученные с продажи 2 500 000 рублей перечислила мошенникам. Всего мошенники заработали на пенсионерке почти 3 400 000 рублей.



46-летняя жительница Липецкого района поверила «сотруднику безопасности портала Госуслуг» и продиктовала свои данные. Её напугали тем, что злоумышленники запрашивают справки, в которых отражена информация о её доходах. Женщине предложили изменить параметры в учётной записи, и она продиктовала коды подтверждения, которые приходили ей в смс-сообщениях. Но когда она всё продиктовала, женщина одумалась и обратилась в ближайший МФЦ, где ей помогли восстановить доступ к личному кабинету. Мошенники не успели оформить кредит на имя женщины.