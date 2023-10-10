Происшествия

сегодня, 13:38

За неделю жители Липецкой области перечислили мошенникам около 18,6 миллиона рублей

1 235
#мошенничество
2
За неделю жители Липецкой области перечислили мошенникам около 18,6 миллиона рублей

69-летняя пенсионерка умудрилась продать квартиру и перевести все деньги мошенникам. 

За прошедшую неделю мошенники обманули 68 жителей Липецкой области на общую сумму около 18,6 миллиона рублей. А только за прошедшие сутки липчане перевели  мошенникам на 4,4 миллиона рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, самыми популярными способами обмана остаются «торговля на бирже», «спасение сбережений на банковском счёте» и «отмена несанкционированного кредита».

Так, 69-летняя липчанка поверила звонку «сотрудника банка» и истории о несанкционированных кредитах. Женщина перевела «специалисту» 800 000 рублей. Но и на этом мошенники не остановились: потерпевшей сообщили, что неизвестный разместил объявление о продаже её квартиры. Тогда пенсионерка самостоятельно продала квартиру и вырученные с продажи 2 500 000 рублей перечислила мошенникам. Всего мошенники заработали на пенсионерке почти 3 400 000 рублей.

46-летняя жительница Липецкого района поверила «сотруднику безопасности портала Госуслуг» и продиктовала свои данные. Её напугали тем, что злоумышленники запрашивают справки, в которых отражена информация о её доходах. Женщине предложили изменить параметры в учётной записи, и она продиктовала коды подтверждения, которые приходили ей в смс-сообщениях. Но когда она всё продиктовала, женщина одумалась и обратилась в ближайший МФЦ, где ей помогли восстановить доступ к личному кабинету. Мошенники не успели оформить кредит на имя женщины.
1 235
#мошенничество
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Писатели фантасты

22 минуты назад
мировая фантастическая литература еще не знала такого "сюжета" нобелевскую премию по литературе писателям с gorod48 ... неизвестный разместил объявление о продаже её квартиры. Тогда пенсионерка самостоятельно продала квартиру и вырученные с продажи 2 500 000 рублей перечислила мошенникам ...
ответить
Вклад Банка ЗЕНИТ вошел в ТОП-10 вкладов для пенсионеров
Вклад Банка ЗЕНИТ вошел в ТОП-10 вкладов для пенсионеров
Бизнес

Еще в рубрике

Девочка-подросток забыла на скамейке телефон за 29 000 рублей — у него сразу нашёлся новый хозяин
#кража
1
Девочка-подросток забыла на скамейке телефон за 29 000 рублей — у него сразу нашёлся новый хозяин

43 минуты назад

Происшествия
В грязинском кафе «Дон» едва не зарезали посетителя
#покушение на убийство #поножовщина
4
В грязинском кафе «Дон» едва не зарезали посетителя

сегодня, 12:19

Происшествия
Переночевал и ограбил: 38-летний пьяный мужчина завалился в дом к 87-летней старушке
#грабёж #незаконное проникновение в жилище
1
Переночевал и ограбил: 38-летний пьяный мужчина завалился в дом к 87-летней старушке

сегодня, 11:25

Происшествия
«Ларгус» врезался в дачный дом — и машина и строение сгорели
#ДТП #МЧС #пожар
5
«Ларгус» врезался в дачный дом — и машина и строение сгорели

сегодня, 10:47

Происшествия
Оправдательный приговор по смертельному избиению в Казинке устоял в суде апелляционной инстанции
#конфликт #побои
10
Оправдательный приговор по смертельному избиению в Казинке устоял в суде апелляционной инстанции

сегодня, 10:05

Происшествия
Ночью на тамбовской трассе погиб мужчина
#авария #ДТП
Ночью на тамбовской трассе погиб мужчина

сегодня, 09:38

Происшествия