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43 минуты назад

Посол РФ сообщил о двух погибших в Израиле россиянах

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#Израиль #война

Число погибших в Израиле граждан России в результате обострения палестино-израильского конфликта выросло до двух человек.

Во время конфликта в Израиле погиб еще один россиянин, - заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов.

"К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан", — сообщил Викторов в эфире Первого канала.

По его словам, в посольство в Израиле поступили сотни заявлений от россиян с просьбами об эвакуации, - пишут "Известия".

"Относительно погибших и пострадавших россиян в Палестине — сообщений о погибших и пострадавших не поступало. При этом поступила информация от наших сограждан в секторе Газа, что у некоторых в ходе бомбардировок были разрушены дома", — рассказали в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации.

Накануне посольство РФ в Израиле сообщило о гибели одного российского гражданина. Еще четверо сограждан, по словам посла, по-прежнему, числятся пропавшими без вести. В дипломатической миссии также отметили, что прилагается максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь находящимся в Израиле туристам.
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#Израиль #война

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