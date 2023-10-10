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Правительство Финляндии планирует упростить конфискацию квартир россиян
Летом Хельсинки ужесточили некоторые ограничения на въезд для российских собственников недвижимости.
Правительство Финляндии стремится облегчить конфискацию собственности и квартир граждан РФ, которые имеют проблемы в оплате счетов и налогов или не выходят на связь, - передает ТАСС со ссылкой на министра юстиции Лину Мери.
Финляндия в начале июля ужесточила ограничения на въезд для граждан РФ, владеющих недвижимостью в стране, при этом банковские связи между Россией и Финляндией ослабевают, а счета россиян в финских банках частично закрыты, - сообщал телерадиоканал Yle. По данным канала, все это создает проблемы в оплате гражданами России счетов и налогов. Также одной из проблем министр юстиции называет невозможность связаться с российскими владельцами жилья.
В связи с этим Мери хочет использовать процедуру, подобную той, что предусматривает Закон о жилищных акционерных обществах, по которому, если владелец недвижимости или доли неизвестен, предупреждение о конфискации жилищного фонда публикуется в официальной газете или в газете, обычно издаваемой на местном уровне. По словам министра юстиции, та же процедура должна применяться и в случаях, когда с иностранным владельцем жилищного товарищества невозможно связаться.
"Даже те, кто покупает недвижимость за границей, должны понимать, что им необходимо указать адрес, по которому можно отправлять уведомления", - приводит телерадиоканал слова главы Минюста Финляндии. "Собственник должен понимать, что у него есть имущество. И знать, что, если по тем или иным причинам он не платил за квартиру или по другим счетам, это не прощается и не забывается", - заявила Мери.
Стремление властей Финляндии облегчить процесс изъятия недвижимости граждан РФ является рейдерским захватом, - заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, финское правительство создало такие условия, когда россиянам становится очень сложно оплачивать налоги на имущество и производить иные платежи за ту недвижимость, которая находится, к примеру, в Хельсинки или любом другом городе Финляндии.
"Это типичный захват чужой собственности, можно сказать, рейдерский захват. <...> Поэтому здесь на лицо очевидно выстроенная схема — сначала создать проблему для оплаты, а потом конфисковать имущество российских граждан", - заявил депутат.
Кроме того, по мнению Белика, данное решение приведет к большему похолоданию отношений между Россией и Финляндией, - пишут "Известия".
"В любом случае, как вы знаете, ни одно недружественное решение не остается без ответа", — резюмировал он.
Финляндия в начале июля ужесточила ограничения на въезд для граждан РФ, владеющих недвижимостью в стране, при этом банковские связи между Россией и Финляндией ослабевают, а счета россиян в финских банках частично закрыты, - сообщал телерадиоканал Yle. По данным канала, все это создает проблемы в оплате гражданами России счетов и налогов. Также одной из проблем министр юстиции называет невозможность связаться с российскими владельцами жилья.
В связи с этим Мери хочет использовать процедуру, подобную той, что предусматривает Закон о жилищных акционерных обществах, по которому, если владелец недвижимости или доли неизвестен, предупреждение о конфискации жилищного фонда публикуется в официальной газете или в газете, обычно издаваемой на местном уровне. По словам министра юстиции, та же процедура должна применяться и в случаях, когда с иностранным владельцем жилищного товарищества невозможно связаться.
"Даже те, кто покупает недвижимость за границей, должны понимать, что им необходимо указать адрес, по которому можно отправлять уведомления", - приводит телерадиоканал слова главы Минюста Финляндии. "Собственник должен понимать, что у него есть имущество. И знать, что, если по тем или иным причинам он не платил за квартиру или по другим счетам, это не прощается и не забывается", - заявила Мери.
Стремление властей Финляндии облегчить процесс изъятия недвижимости граждан РФ является рейдерским захватом, - заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, финское правительство создало такие условия, когда россиянам становится очень сложно оплачивать налоги на имущество и производить иные платежи за ту недвижимость, которая находится, к примеру, в Хельсинки или любом другом городе Финляндии.
"Это типичный захват чужой собственности, можно сказать, рейдерский захват. <...> Поэтому здесь на лицо очевидно выстроенная схема — сначала создать проблему для оплаты, а потом конфисковать имущество российских граждан", - заявил депутат.
Кроме того, по мнению Белика, данное решение приведет к большему похолоданию отношений между Россией и Финляндией, - пишут "Известия".
"В любом случае, как вы знаете, ни одно недружественное решение не остается без ответа", — резюмировал он.