В грязинском кафе «Дон» едва не зарезали посетителя

Обвиняемый в покушении на убийство уверял следствие, что лишь оборонялся.

В Грязях передано в суд уголовное дело 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. По версии следствия, 22 февраля в кафе «Дон» на улице Красногвардейской он семь раз ударил ножом 44-летнего мужчину. И обвиняемый и его жертва отдалённо знакомы, так как живут в одном районе Грязей. Но ни неприязненных, ни дружеских отношений между ними до этого момента не было.Потерпевший рассказал, что пришел в кафе «Дон» вместе с другом. В кафе в это время находились и другие посетители, при этом обвиняемый вел себя агрессивно, и потерпевший сделал ему замечание — попросил его успокоиться. Тогда мужчина переключил свою агрессию на него. Словесный конфликт быстро перерос в потасовку и обвиняемый достал раскладной нож из кармана куртки. Увидев нож, потерпевший ударил дебошира локтем правой руки по лицу. И тут же последовала ответная реакция.Удары ножом пришлись 44-летнему грязинцу в грудь, руки, между лопаток и в поясницу.Раненого доставили Грязинскую ЦРБ, где у него диагностировали множество проникающих ран, наличие воздуха в плевральной полости, повреждение левого легкого. Его здоровью был нанесён тяжкий вред. В травматологическом отделении Грязинской ЦРБ 44-летний мужчина лечился 31 день.Поножовщину записала камера видеонаблюдения: на запись попали и начало конфликта, и момент нанесения множественных ударов ножом.Обвиняемый в ходе следствия признал вину частично, пояснив, что наносил удары ножом не для того, чтобы убить, а лишь с целью самообороны, так как испугался за свою жизнь и здоровье, потому что оппонент оказался намного сильнее его физически.Обвиняемый уверял, что конфликта не хотел, а после удара от потерпевшего вообще собирался уйти, но в этот момент из дырявого кармана его куртки на пол выпал раскладной перочинный ножик. Он хотел положить его обратно в карман, но в этот момент потерпевший нанес ему удар локтем в челюсть.Следствие же полагает, что обвиняемый собирался убить оппонента, и не смог этого сделать благодаря его активному сопротивлению, вмешательству очевидцев поножовщины, а также вовремя оказанной квалифицированной медицинской помощи.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство.