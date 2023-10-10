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28 минут назад
Учебники истории в РФ могут дополнить к новому учебному году
Учебники истории России для старшеклассников могут дополнить к новому учебному году.
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил, что новые учебники отечественной истории для старшеклассников могут дополнить уже к следующему учебному году, - передает РИА Новости.
"Появится учебник уже для 5-9 классов к новому году", — отметил он.
Ранее Торкунов сообщал, что в учебниках истории для старшеклассников к началу нового учебного года ожидаются правки. По его словам, в книге будет скорректирован абзац в главе о репрессированных народах. В указанном разделе говорится о том, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы, - пишет "Газета.Ru".
Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали применять в школах с 1 сентября 2023 года.
Ранее в российские школы поставили более 700 тысяч новых учебников истории. Учебники поставили во все регионы страны.
"Появится учебник уже для 5-9 классов к новому году", — отметил он.
Ранее Торкунов сообщал, что в учебниках истории для старшеклассников к началу нового учебного года ожидаются правки. По его словам, в книге будет скорректирован абзац в главе о репрессированных народах. В указанном разделе говорится о том, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы, - пишет "Газета.Ru".
Новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции начали применять в школах с 1 сентября 2023 года.
Ранее в российские школы поставили более 700 тысяч новых учебников истории. Учебники поставили во все регионы страны.