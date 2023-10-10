51 минуту назад
В вашем районе есть опасные деревья?
После падения дерева на 10-летнюю девочку в Липецке вновь заговорили о проблеме аварийных насаждений. Этой проблеме много лет, но кардинально она до сих пор не решена.
Судя по ответам, проблема опасных деревьев локальная. Довольно много опрошенных с ней не сталкивались. Некоторые говорили, что опасные деревья в их районе были, но их вовремя спилили. Встретились нам и те, кто жаловался на опасные деревья, которые не торопится сносить: на Новолипецке и Соколе. Кстати, мнения опрошенных относительно Сокола разделились, одни жаловались, другие, напротив, хвалили коммунальщиков за работу.
Желябова
Ответ
Пешеход48))
?
оооо
Сашуня