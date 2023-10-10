ПозиTиV

51 минуту назад

В вашем районе есть опасные деревья?

6 318
#Говорит Липецк

После падения дерева на 10-летнюю девочку в Липецке вновь заговорили о проблеме аварийных насаждений. Этой проблеме много лет, но кардинально она до сих пор не решена.

По данным мэрии, только на центральных улицах Липецка около пяти тысяч сухих деревьев. Мы спросили у липчан, а есть ли рядом с их домами опасные деревья?

Судя по ответам, проблема опасных деревьев локальная. Довольно много опрошенных с ней не сталкивались. Некоторые говорили, что опасные деревья в их районе были, но их вовремя спилили. Встретились нам и те, кто жаловался на опасные деревья, которые не торопится сносить: на Новолипецке и Соколе. Кстати, мнения опрошенных относительно Сокола разделились, одни жаловались, другие, напротив, хвалили коммунальщиков за работу.
6 318
#Говорит Липецк

Комментарии (6)

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Желябова

6 минут назад
Пройдите по Желябова,живых нет,сплошь сушняк,это лето добило последние целые.
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Ответ

10 минут назад
липовская семашко гагарина зегеля - полно
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Пешеход48))

13 минут назад
Все деревья, чей угол наклона более 30 градусов - нужно спиливать во избежание жертв и ущерба.
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?

20 минут назад
24 микрорайон много сухих
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оооо

27 минут назад
сделайте опиловку на 11 микрорайоне,заросли сплошные
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Сашуня

36 минут назад
Пилят не там где надо и не сухостой, а живые деревья. По пр.Победы недавно всё порезали от рынка и до Юных.Теперь грязные фасады домов созерцать, да свадебные магазинчики.Единственный тенёк был.Ну теперь дышите пылью с проспекта и наслаждайтесь тишиной.
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