сегодня, 12:00
Минэкономики ожидает снижение спроса на кадры в сельском хозяйстве и торговле
Министерство экономического развития России ожидает снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании к 2030 году.
Совокупное снижение спроса на труд в указанных сферах составит 720 тысяч человек.
Если говорить детальнее, спрос на работников в сельском хозяйстве уменьшится на 300 тысяч человек (с 4,5 млн в прошлом году), - говорится в прогнозе Минэкономразвития.
В торговле понадобится на 200 тысяч работников меньше (в 2022 году их было 13,3 млн), в финансовой и страховой деятельности уменьшение произойдет на 100 тыс. (с 1,3 млн). и еще на столько же, 100 тысяч человек, сократится спрос и на специалистов в сфере недвижимости (с 1,9 млн в 2022 году).
Ожидается, что со следующего года правительство будет ежегодно готовить прогноз на 5 лет по потребностям российской экономики в кадрах.
Как отмечается в материалах к заседанию Госсовета, для сельского хозяйства, финансов и страхования, а также операций с недвижимостью в 2017–2022 годах были характерны снижение численности занятых и одновременный рост реальной добавленной стоимости и выпуска. В торговле, наряду с образованием, наблюдалось снижение как добавленной стоимости, так и занятости.
Небольшое по сравнению с общей численностью занятых в отрасли снижение в сельском хозяйстве связано с последовательным наращиванием производительности труда, - сообщили в пресс-службе Минтруда.
Некоторое снижение потребности в кадрах в торговле "тесно связано с развитием онлайн-маркетов и сопутствующего перетока занятости в транспортировку и хранение". "В контексте развития электронных сервисов также возможно некоторое снижение занятости в финансовой и страховой деятельности, а также в операциях с недвижимостью", — подчеркнули в пресс-службе.
В финансовом секторе, включая страхование, банки и брокеров, происходит естественный процесс сокращения численности работников в связи с внедрением систем цифрового управления, - полагают эксперты. По их словам, на численность занятых в страховании и финансах, преимущественно в сегменте массового персонала (страховых агентов, кредитных и страховых андеррайтеров, персонала офлайн-отделений), напрямую влияет развитие технологий.