В России

20 минут назад

Российским кофейням разрешат снизить качество кофе

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#кофе #кофейня #качество #экономика #курс валют

Из-за колебаний курса валют кофейни могут снизить требования к кофе.

Требования российских кофеен к качеству кофе могут снизиться в связи с колебаниями курса валют и повышением цен, - заявил менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко.

"Так как кофе закупается в долларах, высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты. Но с производством кофе это никак не связано. И привозится он так же из Центральной Америки, Африки и Азии. Никаких поводов и предпосылок для каких-то изменений от стран, продающих и экспортирующих кофе, нет и не намечается", — заявил он РИА Новости.

По словам генерального управляющего TanukiFamily Аллы Бондаренко, за текущий год выросли закупочные цены на кофе.

"На текущий момент мы держим цены в рознице. Таким образом снижаем маржинальность, но сохраняем лояльность наших гостей", — сказала она.

Ранее сообщалось, что рост цен на кофе в 2023 году составил 15%. Но директор по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов сказал, что стоимость кофейной продукции на мировой бирже в ближайшее время окажется минимальным, - пишет URA.Ru со ссылкой на телеканал 360.

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#кофе #кофейня #качество #экономика #курс валют

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