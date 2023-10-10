Происшествия
сегодня, 10:05
Оправдательный приговор по смертельному избиению в Казинке устоял в суде апелляционной инстанции
Уголовное дело вернули следователям.
Апелляционным определением Липецкого областного суда оставлен без изменения приговор Грязинского городского суда по смертельному избиению в Казинке, а апелляционное представление прокурора – без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, Грязинский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор 46-летнему жителю села Казинка, которого обвиняли по части 4 статьи 111 УК РФ в смертельном избиении мужчины.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, органами предварительного следствия мужчина обвинялся в том, что якобы утром 18 августа 2020 года у себя дома и во дворе он нанёс руками и ногами в обуви мужчине не менее двух ударов по животу, девяти — по голове, двух — по груди, шести — по правой руке, четырёх — по левой руке и четырёх — по правой ноге.
Потерпевший получил многочисленные кровоподтёки и ссадины, ушибленную рану теменной-височной области, закрытую тупую травму живота с кровоизлияниями в кишечнике, разрывом брюшины. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. И полученные травмы стали причиной его смерти.
Обвиняемым было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Была сформирована коллегия присяжных заседателей из девяти человек (шесть — основных, три — запасных), которые вынесли вердикт о невиновности подсудимого. На основании вердикта присяжных заседателей судом был вынесен оправдательный приговор. В Липецком областном суде его оставили без изменения.
На основании части 1 статьи 134 УПК РФ за 46-летним жителем села Казинка признано право на реабилитацию. Уголовное дело вернули руководителю следственного отдела по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Напомним, Грязинский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор 46-летнему жителю села Казинка, которого обвиняли по части 4 статьи 111 УК РФ в смертельном избиении мужчины.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, органами предварительного следствия мужчина обвинялся в том, что якобы утром 18 августа 2020 года у себя дома и во дворе он нанёс руками и ногами в обуви мужчине не менее двух ударов по животу, девяти — по голове, двух — по груди, шести — по правой руке, четырёх — по левой руке и четырёх — по правой ноге.
Потерпевший получил многочисленные кровоподтёки и ссадины, ушибленную рану теменной-височной области, закрытую тупую травму живота с кровоизлияниями в кишечнике, разрывом брюшины. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. И полученные травмы стали причиной его смерти.
Обвиняемым было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Была сформирована коллегия присяжных заседателей из девяти человек (шесть — основных, три — запасных), которые вынесли вердикт о невиновности подсудимого. На основании вердикта присяжных заседателей судом был вынесен оправдательный приговор. В Липецком областном суде его оставили без изменения.
На основании части 1 статьи 134 УПК РФ за 46-летним жителем села Казинка признано право на реабилитацию. Уголовное дело вернули руководителю следственного отдела по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
адам
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