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Оправдательный приговор по смертельному избиению в Казинке устоял в суде апелляционной инстанции

8 909
#конфликт #побои
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Оправдательный приговор по смертельному избиению в Казинке устоял в суде апелляционной инстанции

Уголовное дело вернули следователям.

Апелляционным определением Липецкого областного суда оставлен без изменения приговор Грязинского городского суда по смертельному избиению в Казинке, а апелляционное представление прокурора – без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, Грязинский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор 46-летнему жителю села Казинка, которого обвиняли по части 4 статьи 111 УК РФ в смертельном избиении мужчины.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, органами предварительного следствия мужчина обвинялся в том, что якобы утром 18 августа 2020 года у себя дома и во дворе он нанёс руками и ногами в обуви мужчине не менее двух ударов по животу, девяти — по голове, двух — по груди, шести — по правой руке, четырёх — по левой руке и четырёх — по правой ноге.

Потерпевший получил многочисленные кровоподтёки и ссадины, ушибленную рану теменной-височной области, закрытую тупую травму живота с кровоизлияниями в кишечнике, разрывом брюшины. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. И полученные травмы стали причиной его смерти.

Обвиняемым было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Была сформирована коллегия присяжных заседателей из девяти человек (шесть — основных, три — запасных), которые вынесли вердикт о невиновности подсудимого. На основании вердикта присяжных заседателей судом был вынесен оправдательный приговор. В Липецком областном суде его оставили без изменения. 

На основании части 1 статьи 134 УПК РФ за 46-летним жителем села Казинка признано право на реабилитацию. Уголовное дело вернули руководителю следственного отдела по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
8 909
#конфликт #побои
2

Комментарии (8)

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адам

14 минут назад
Житель я в курсе но человека нет
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Житель

58 минут назад
Это он сам себя по пьяни
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Житель

58 минут назад
адам, потому что 105 УК и 111 ч4 УК это разные статьи.
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Светлана

сегодня, 10:30
Лиза, что значит добрые, если вина не доказана?
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адам

сегодня, 10:30
А почему смертельное избиение а не убийство
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Лиза

сегодня, 10:22
Какие добрые присяжные...
ответить

ха

сегодня, 10:20
а на основании чего его оправдали то?
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Бон Жови

сегодня, 10:15
Смешно.Хорошо, что Чикатило судили не присяжные!
ответить
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