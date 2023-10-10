В России
50 минут назад
ЦБ РФ предложил дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года
В настоящее время регулятор готовит нормативную базу для подключения зарубежных банков к цифровому рублю.
В России предложили дать иностранным банкам доступ к цифровому рублю с 2025 года для обхода системы SWIFT, - передает РБК.
С 2025 года новую форму валюты планируется сделать доступной для широкого круга пользователей. ЦБ РФ опубликовал проект указания, которое вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций. Эта часть указания вступает в силу с 1 января 2025 года.
Указание создает "счет цифрового рубля иностранного банка". Операции по таким счетам будут совершаться в соответствии с положением "О платформе цифрового рубля". Но в соответствии с действующей версией положения иностранные банки не могут быть участниками платформы и открывать счета в цифровых рублях, а в соответствии с законом о цифровом рубле — могут.
"При построении платформы цифрового рубля мы рассматривали возможность трансграничного взаимодействия. Именно поэтому в законе она уже прописана. Такая возможность должна быть отражена в том числе в необходимых подзаконных актах. Соответствующую работу мы будем вести по мере необходимости", — рассказал представитель регулятора.
Иностранные банки могут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные транзакции в обход международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT (от нее из-за санкций отключены многие российские банки), - полагают эксперты.
Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Он будет выпускаться Банком России в виде цифрового кода. Регулятор также создал платформу, на которой будут храниться цифровые рубли. От безналичных рублей они отличаются тем, что первые хранятся именно в коммерческих банках и по ним могут начисляться проценты на остаток. Цифровой рубль этого не предполагает, кредитная организация будет лишь обеспечивать доступ к нему через приложение или сайт.
Пилотирование цифрового рубля с ограниченным кругом реальных клиентов началось в августе 2023 года. Оно будет проходить в несколько этапов в 2023–2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. В пилотировании принимают участие только российские банки — всего 13 кредитных организаций. Они протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду.
С 2025 года новую форму валюты планируется сделать доступной для широкого круга пользователей. ЦБ РФ опубликовал проект указания, которое вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций. Эта часть указания вступает в силу с 1 января 2025 года.
Указание создает "счет цифрового рубля иностранного банка". Операции по таким счетам будут совершаться в соответствии с положением "О платформе цифрового рубля". Но в соответствии с действующей версией положения иностранные банки не могут быть участниками платформы и открывать счета в цифровых рублях, а в соответствии с законом о цифровом рубле — могут.
"При построении платформы цифрового рубля мы рассматривали возможность трансграничного взаимодействия. Именно поэтому в законе она уже прописана. Такая возможность должна быть отражена в том числе в необходимых подзаконных актах. Соответствующую работу мы будем вести по мере необходимости", — рассказал представитель регулятора.
Иностранные банки могут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные транзакции в обход международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT (от нее из-за санкций отключены многие российские банки), - полагают эксперты.
Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Он будет выпускаться Банком России в виде цифрового кода. Регулятор также создал платформу, на которой будут храниться цифровые рубли. От безналичных рублей они отличаются тем, что первые хранятся именно в коммерческих банках и по ним могут начисляться проценты на остаток. Цифровой рубль этого не предполагает, кредитная организация будет лишь обеспечивать доступ к нему через приложение или сайт.
Пилотирование цифрового рубля с ограниченным кругом реальных клиентов началось в августе 2023 года. Оно будет проходить в несколько этапов в 2023–2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года. В пилотировании принимают участие только российские банки — всего 13 кредитных организаций. Они протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду.