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23 минуты назад
В ХАМАС сообщили о наличии россиян среди заложников
В посольстве России в Израиле уточнили, что один россиянин погиб во время атаки, четверо считаются пропавшими без вести.
Десятки жителей Израиля с двойным гражданством находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Среди них есть россияне и китайцы, - заявил представитель движения Муса Абу Марзук телеканалу Al Jazeera.
В ответ на вопрос о готовности к обсуждению прекратить огонь он также заявил, что ХАМАС открыт для "всех политических диалогов", - передает ТАСС.
Ранее местное телевидение со ссылкой на палестинское движение сообщало, что среди захваченных радикалами на территории Израиля заложников "находятся десятки человек с двойным гражданством". В переданном сообщении представитель движения не указал, второе гражданство каких именно стран имеют израильтяне, плененные ХАМАС.
"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) угрожает казнить пленных в ответ на каждый удар Израиля по территории сектора Газа, речь идет в том числе о мирных жителях, которых взяли в заложники во время атаки 7 октября.
Радикальная палестинская группировка заявила, что будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки. В частности, речь шла о подрыве домов мирных жителей, - пишет Lenta.ru.
В посольстве России в Израиле уточнили, что один россиянин погиб во время атаки, четверо считаются пропавшими без вести.
Накануне сообщалось, что солдаты ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа.
В ответ на вопрос о готовности к обсуждению прекратить огонь он также заявил, что ХАМАС открыт для "всех политических диалогов", - передает ТАСС.
Ранее местное телевидение со ссылкой на палестинское движение сообщало, что среди захваченных радикалами на территории Израиля заложников "находятся десятки человек с двойным гражданством". В переданном сообщении представитель движения не указал, второе гражданство каких именно стран имеют израильтяне, плененные ХАМАС.
"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) угрожает казнить пленных в ответ на каждый удар Израиля по территории сектора Газа, речь идет в том числе о мирных жителях, которых взяли в заложники во время атаки 7 октября.
Радикальная палестинская группировка заявила, что будет казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки. В частности, речь шла о подрыве домов мирных жителей, - пишет Lenta.ru.
В посольстве России в Израиле уточнили, что один россиянин погиб во время атаки, четверо считаются пропавшими без вести.
Накануне сообщалось, что солдаты ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа.