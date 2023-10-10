В Липецке задержали 32-летнего курьера телефонных мошенников

Он как раз направлялся забрать забирать 200 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки.

32-летнего липчанина подозревают в мошенничестве по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».



По данным пресс-службы областного управления МВД, 28 сентября полицейские задержали подозреваемого по пути следования в Липецкий район, где он должен был забрать 200 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки. Его же подозревают в совершении еще двух аналогичных преступлений: две пенсионерки, 78 и 88 лет передали в руки курьера мошенников 255 тысяч рублей.



«Задержанный пояснил, что в одном из мессенджеров ему поступило предложение о заработке. В его обязанности входило выезжать по указанным «работодателем» адресам и забирать деньги у пенсионеров, после чего переводить их на указанный куратором счет. За участие в преступной схеме подозреваемый забирал 10% от украденной суммы», — отмечают в полиции.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 (мошенничество), части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 (покушение на мошенничество) УК РФ. Максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.