Общество

12 минут назад

Пять садоводчеств и больше двух десятков улиц останутся без света

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#отключения
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Пять садоводчеств и больше двух десятков улиц останутся без света

10 октября энергетики проведут на сетях плановые ремонтные работы. 

С 08:00 до 18:00 без электричества останутся дома № 5 по улице Шоссейной, № 3 по улице Брусничной, также улицы Бородинская, Карбышева, Лавочкина, Мешкова, Пожарского. 

С 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию в домах №№ 1, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 17, 21,Ю 25 по улице Рудничной, № 17 в Рудном переулке. В этот период обесточат также улицы Ново-Весовую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, Юношескую, Ильича. 

С 09:00 до 17:00 не будет света  в садоводчествах «Липецкстрой», «Студеновское», «Ударник», «Горняк», «Спутник». 

137
#отключения
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