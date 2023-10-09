Пять садоводчеств и больше двух десятков улиц останутся без света

10 октября энергетики проведут на сетях плановые ремонтные работы.





С 08:00 до 18:00 без электричества останутся дома № 5 по улице Шоссейной, № 3 по улице Брусничной, также улицы Бородинская, Карбышева, Лавочкина, Мешкова, Пожарского.



С 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию в домах №№ 1, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 17, 21,Ю 25 по улице Рудничной, № 17 в Рудном переулке. В этот период обесточат также улицы Ново-Весовую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, Юношескую, Ильича.



С 09:00 до 17:00 не будет света в садоводчествах «Липецкстрой», «Студеновское», «Ударник», «Горняк», «Спутник».



