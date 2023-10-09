17 минут назад
НЛМК приглашает студентов на чемпионат по решению кейсов «РазРеши»
Новолипецкий металлургический комбинат приглашает студентов попробовать свои силы в кейс-чемпионате «РазРеши». Соревнование даёт шанс получить приглашение на стажировку или трудоустройство на НЛМК.
Участниками чемпионата могут стать студенты высшего и среднего профессионального образования. Команды формируются из 3-5 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Заявки принимаются до 7 ноября.
С 2019 года НЛМК проводит кейс-чемпионат «РазРеши». За пять лет в нем приняли участие более 1500 студентов из более чем 100 учебных заведений РФ. Более 80 из участников чемпионата стали сотрудниками НЛМК.
Зарегистрироваться на кейс-чемпионат «РазРеши» и узнать все подробности можно на сайте и странице студенческой группы «ВКонтакте».