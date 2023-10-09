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17 минут назад

НЛМК приглашает студентов на чемпионат по решению кейсов «РазРеши»

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#кейс-чемпионат
НЛМК приглашает студентов на чемпионат по решению кейсов «РазРеши»

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает студентов попробовать свои силы в кейс-чемпионате «РазРеши». Соревнование даёт шанс получить приглашение на стажировку или трудоустройство на НЛМК.

Студентам предстоит решать реальные бизнес-задачи из деятельности компании. Каждую команду будет сопровождать наставник-консультант. Победители получат подарки, возможность стажировки и трудоустройства в крупнейшее металлургическое предприятие. 

Участниками чемпионата могут стать студенты высшего и среднего профессионального образования. Команды формируются из 3-5 человек в возрасте от 16 до 25 лет. Заявки принимаются до 7 ноября.

С 2019 года НЛМК проводит кейс-чемпионат «РазРеши». За пять лет в нем приняли участие более 1500 студентов из более чем 100 учебных заведений РФ. Более 80 из участников чемпионата стали сотрудниками НЛМК.

Зарегистрироваться на кейс-чемпионат «РазРеши» и узнать все подробности можно на сайте и странице студенческой группы «ВКонтакте».
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#кейс-чемпионат
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