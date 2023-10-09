Общество

56 минут назад

Две фирмы оспорили налоговые доначисления более чем на 500 миллионов рублей

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#налоги
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Две фирмы оспорили налоговые доначисления более чем на 500 миллионов рублей

Ранее налоговики пришли к выводу, что фирмы умышленно занижали площадь торговых залов в магазинах.

В Арбитражный суд Липецкой области обратились две фирмы, осуществляющие торговлю в сети магазинов «ТД Пролетарский». По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО «Арго-К» и ООO «Горизонт» настаивали на признании незаконными и необоснованными двух решений управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области от 21 апреля 2022 года, которыми были сделаны налоговые доначисления в общей сложности на сумму более 500 миллионов рублей.

«Как указано в заявлениях, ИФНС России по Правобережному район Липецка в 2020-2021 годах были проведены выездные налоговые проверки за период 2017-2019 годов, по результатам которых вынесено решение о привлечении ООО «Арго-К» и ООО «Горизонт» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налогоплательщика ООО «Арго-К» обязали доплатить в бюджет 260,1 миллиона рублей, в том числе: недоимку по налогу на прибыль и на добавленную стоимость в сумме 153,6 миллиона рублей, 30 миллионов рублей штрафа, а также пени в размере 76,5 миллиона рублей. Налогоплательщику ООО «Горизонт» доначислено 282,3 миллиона рублей, из них: 163,9 миллиона рублей – недоимка по налогам, 40,5 миллиона рублей – штраф, 77,9 миллиона рублей – пени. Доначисления были произведены налоговым органом исходя из позиции о том, что ООО «Арго-К» и ООО «Горизонт» умышленно занижали площадь торговых залов в магазинах «ТД Пролетарский», где осуществлялась розничная торговля, тем самым применяя специальный налоговый режим без уплаты НДС и налога на прибыль. Однако обе организации не согласились с выводами и решениями налогового органа и обратились в арбитражный суд», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В результате суд пришел к выводу о том, что ни одно из указанных в решениях налоговым органом доказательств достоверно не подтверждает конкретную площадь торговых залов в квадратных метрах относительного каждого обособленного подразделения в спорные налоговые периоды.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение удовлетворить исковые требования ООО «Арго-К» и ООО «Горизонт» и признать решения налоговой инспекции необоснованными.

Оба решения ещё не вступили в силу.
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#налоги
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Комментарии (2)

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29 минут назад
Налоговая в нашей стране НИКОГДА не бывает проигравшей.
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Пипа

31 минуту назад
Ура! Пролетарии всех стран обьединяйтесь!
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