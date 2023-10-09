Общество

сегодня, 16:07

«Вот такой водопой уже восьмой день!»

2 799
#утечка воды
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Липчанин Дмитрий Никитин пожаловался текущий больше недели колодец у дома № 6 по улице Свиридова.

— Вот такой водопой уже восьмой день… Восьмой день течет и никого вообще! Ни ограждения, — написал Дмитрий.

Судя по видео, в микрорайоне «Европейский» уже образовалась небольшая река.

Как сообщили GOROD48 в РВК-Липецк, сети водоснабжения в районе дома № 6 на улице Свиридова еще не переданы застройщиком на баланс водоканала. Несмотря на это, место утечки уже обследовано специалистами. Устранить утечку застройщик планирует завтра, 10 октября.
2 799
#утечка воды
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Комментарии (2)

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Горожанин

58 минут назад
23 сентября уже текли ручьй
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Витек

сегодня, 16:12
А Дмитрий Никитин не в курсе, что по газонам ходить нельзя?
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