В вашем браузере отключен JavaScript

Липчанин Дмитрий Никитин пожаловался текущий больше недели колодец у дома № 6 по улице Свиридова.



— Вот такой водопой уже восьмой день… Восьмой день течет и никого вообще! Ни ограждения, — написал Дмитрий.



Судя по видео, в микрорайоне «Европейский» уже образовалась небольшая река.



Как сообщили GOROD48 в РВК-Липецк, сети водоснабжения в районе дома № 6 на улице Свиридова еще не переданы застройщиком на баланс водоканала. Несмотря на это, место утечки уже обследовано специалистами. Устранить утечку застройщик планирует завтра, 10 октября.