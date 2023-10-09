За контракт на ремонт улицы Папина боролись сразу семь компаний

В итоге тендер выиграло ООО «СДК» по цене, почти что равной первоначальной.

Управление главного смотрителя определилось с подрядчиком ремонта улицы Папина в следующем году (в контракт в нагрузку включен еще и стометровый участок дороги по улице Моршанской в поселке Матырский). Им стало ООО «Строительно-дорожная компания», которая подрядилась выполнить работы за 190 993 262 рубля.



Примечательно, что на лот со стартовой ценой контракта в 191 953 027 рублей претендовало семь компаний, но все они остановились на этом предложении. Победитель — хорошо известная фирма, которая в этом году капитально отремонтировала несколько объектов улично-дорожной сети, самым большим из которых была улица Кривенкова.



Срок исполнения контракта — 1 октября 2024 года. В техзадании прописаны демонтаж/монтаж бортового камня (дорожного и тротуарного), ремонт люков смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, обновление асфальтобетонного покрытия дороги, обустройство пешеходных зон, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов, дорожного ограждения, знаков, благоустройство территории. Отдельным пунктом прописано обязательство подрядчика перед началом производства работ за счет собственных средств провести геодезическую съемку улицы для исключения локальных скоплений воды. Также подрядчик обязан передавать заказчику данные геодезической съемки каждого слоя покрытия автомобильной дороги.



Комплексное благоустройство улицы Папина должно было случиться в этом году. Но еще осенью прошлого мэрия, в который уже раз задумалась над возможностью прокладки по ней трамвайной ветки.



— По данным экспертов Высшей школы экономики, этой улице нужен трамвай. Он позволит охватить около 40 тысяч липчан и, соответственно, увеличить годовой пассажиропоток на четыре миллиона человек. Если по этой улице проложить трамвайную ветку, она свяжет Центральный рынок с Октябрьским и новыми микрорайонами в юго-западной части города. Сейчас мы думаем, как привлечь федеральные средства на строительство ветки, ведь в концессию по модернизации трамвайной сети, работы по которой завершатся в конце 2025 года, строительство трамвайных линий по улицам Папина и Меркулова не вошло, — сказал о перспективах улицы Папина депутатам вице-мэр Николай Дергунов.



Поэтому комплексный ремонт улицы Папина отложен на несколько лет. И в следующем году на улице Папина, которая крайне нуждается в ремонте, просто заменят асфальт и восстановят тротуары.