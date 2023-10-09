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48 минут назад
В Дагестане закрыли 150 АЗС из-за нарушения безопасности
Генпрокуратура России сообщает, что завершена проверка заправочных станций в Дагестане.
В Дагестане в ходе проверки прекращена деятельность 150 автозаправочных станций (АЗС) из-за нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности.
"В ходе масштабной проверки, проведенной с привлечением уполномоченных органов, на АЗС и станциях техобслуживания автомобилей выявлены нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - сообщает Генпрокуратура РФ в своем официальном телеграм-канале.
"В ряде случаев к работе на взрывопожароопасных объектах привлекались необученные и неаттестованные в установленном порядке лица. Это создавало реальную угрозу для жизни и здоровья потребителя. По материалам проверки прокуратуры Левашинского района, проведенной на автозаправочной станции на окраине с. Хаджалмахи, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выявленный прокуратурой г. Избербаш факт эксплуатации с 2019 года заправки "Люкс" без получения соответствующей лицензии послужил основанием для уголовного преследования ее собственника.
Уточняется, что в г. Дагестанские Огни, Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры общим весом 280 тонн.
Всего в целях устранения выявленных нарушений прокурорами было внесено свыше 1300 актов реагирования.
"В ходе масштабной проверки, проведенной с привлечением уполномоченных органов, на АЗС и станциях техобслуживания автомобилей выявлены нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - сообщает Генпрокуратура РФ в своем официальном телеграм-канале.
"В ряде случаев к работе на взрывопожароопасных объектах привлекались необученные и неаттестованные в установленном порядке лица. Это создавало реальную угрозу для жизни и здоровья потребителя. По материалам проверки прокуратуры Левашинского района, проведенной на автозаправочной станции на окраине с. Хаджалмахи, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выявленный прокуратурой г. Избербаш факт эксплуатации с 2019 года заправки "Люкс" без получения соответствующей лицензии послужил основанием для уголовного преследования ее собственника.
Уточняется, что в г. Дагестанские Огни, Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры общим весом 280 тонн.
Всего в целях устранения выявленных нарушений прокурорами было внесено свыше 1300 актов реагирования.