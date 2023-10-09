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41 минуту назад

Министр обороны Израиля объявил о начале тотальной блокады сектора Газа

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#Израиль #сектор Газа #война

Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, соответствующее распоряжение дал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, прекращаются поставки в палестинский анклав продовольствия, топлива и электроэнергии, - заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Я дал распоряжение - Газа будет в полной блокаде. Не будет [поставок в сектор Газа] электричества, еды или топлива. Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ", - отметил министр по итогам оперативного совещания. Его высказывания распространила пресс-служба Минобороны.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные восстановили контроль над населенными пунктами у границы с сектором Газа, куда 7 октября проникли боевики радикальной палестинской организации ХАМАС. По его словам, теперь израильская армия переходит к наступательной фазе операции "Железные мечи", конечной целью которой будет полное уничтожение ХАМАС в секторе Газа, - передает ТАСС.

Война между Израилем и движением "Хамас" началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. В секторе Газа погибли свыше 490 человек. Израиль сообщал о более 700 жертвах.
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#Израиль #сектор Газа #война

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