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55 минут назад

В Тель-Авиве возле аэропорта Бен-Гурион упала ракета

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#Израиль #война #Палестина #сектор Газа

Выпущенная из сектора Газа ракета упала возле аэропорта Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве 9 октября.

Возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета, выпущенная из сектора Газа.

Данных о возможных пострадавших пока нет.

На некоторых кадрах очевидцев видно, как в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле. Люди прячутся в убежища. При этом в аэропорту утверждают, что упавшая ракета не повлияла на его работу.

Тем временем израильская армия утверждает, что нанесла удар по штаб-квартирам "Исламского джихада" и ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны, - передает РИА Новости.
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#Израиль #война #Палестина #сектор Газа

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