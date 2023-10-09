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55 минут назад
В Тель-Авиве возле аэропорта Бен-Гурион упала ракета
Выпущенная из сектора Газа ракета упала возле аэропорта Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве 9 октября.
Возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета, выпущенная из сектора Газа.
Данных о возможных пострадавших пока нет.
На некоторых кадрах очевидцев видно, как в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле. Люди прячутся в убежища. При этом в аэропорту утверждают, что упавшая ракета не повлияла на его работу.
Тем временем израильская армия утверждает, что нанесла удар по штаб-квартирам "Исламского джихада" и ХАМАС в секторе Газа.
Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны, - передает РИА Новости.
Данных о возможных пострадавших пока нет.
На некоторых кадрах очевидцев видно, как в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле. Люди прячутся в убежища. При этом в аэропорту утверждают, что упавшая ракета не повлияла на его работу.
Тем временем израильская армия утверждает, что нанесла удар по штаб-квартирам "Исламского джихада" и ХАМАС в секторе Газа.
Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны, - передает РИА Новости.