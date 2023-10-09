В России

34 минуты назад

Производительность труда в РФ показала самое резкое падение с 2009 года

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#экономика #производительность труда

В 2022 году производительность труда в России сократилась на 3,6 процента, что стало самым резким падением с 2009 года.

По итогам 2022 года показатель производительности труда в РФ снизился на 3,6%, продемонстрировав максимальное падение за период с 2009 года, - говорится в данных Росстата.

К этому привело сокращение ВВП в сочетании со снижением уровня безработицы в стране, отчасти эффект, вероятно, объясняется и уходом из РФ наиболее производительных западных компаний. При этом те отрасли, производительность труда в которых по итогам года все же выросла — это АПК, строительство и туриндустрия,— смогли увеличить выпуск из-за внешней конъюнктуры, переориентации внутреннего спроса и господдержки, - пишет "Ъ".

В общей сложности ведомство рассматривает параметр в 14 отраслях, рост зафиксирован только в 3 из них. Так, в сельском хозяйстве прирост составил 8,7%, за него отвечают рекордный урожай, рекордный экспорт и рост цен на продукцию.

Производительность труда в строительной отрасли выросла на 1,8 процента благодаря льготной ипотеке за счет государственных средств, а также активных вложений населения в жилье, так как оно воспринимается в качестве защитного актива в трудные времена. Третьей отраслью с приростом (0,8%) стало обеспечение электроэнергией, газом и паром.

Максимальное падение зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (минус 12,9%). Далее идут сфера профессиональной, научной и технической деятельности (минус 7,7%) и сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (минус 7%).

В методологии расчета учитывается индекс физического объема валовой добавленной стоимости (ВДС) и индекс затрат труда в эквиваленте полной занятости. В последний раз производительность падала в 2020 году (минус 0,4 процента).

Тогда такой результат стал следствием пандемии COVID-19. На этот раз, указывается в материале, падение сопровождал выход из страны иностранного бизнеса, который заметно влиял на совокупный рост производительности за счет управленческих практик и применения передовых технологий.

Рост производительности труда является целью профильного национального проекта с 2019 года. Однако усилия государства сконцентрированы в пяти отраслях: на предприятиях, участвующих в проекте, зафиксировано повышение показателя.
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#экономика #производительность труда

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