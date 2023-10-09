Общество

46 минут назад

За 9 месяцев из липецких киосков и павильонов изъяли 15 000 пачек сигарет

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#табак #сигареты #торговля
За 9 месяцев из липецких киосков и павильонов изъяли 15 000 пачек сигарет

В нестационарных торговых объекта были выявлены 144 нарушения.

Если за весь прошлый год сотрудниками областного управления потребительского рынка и ценовой политики было выявлено 27 нестационарных торговых объекта, в которых незаконно продавали табачную продукцию, оформлено 132 материала по нарушениям в сфере оборота табачных изделий и изъято 4350 пачек сигарет, то только за 9 месяцев 2023 года количество выявленных нарушений составило 144, количество нестационарных торговых объектов, реализующих табачную продукцию, выросло до 46, а изъято было 15 000 пачек сигарет. Такие данные сегодня приводит управление потребительского рынка и ценовой политик Липецкой области.

«Такие факты и обстоятельства не могут не вызывать тревогу и соответствующую реакцию у контрольно-надзорных и правоохранительных органов, органов власти. В связи с чем ими принимаются различные меры по пресечению нелегального оборота табачных изделий и никотинсодержащей продукции и защите детей», — отмечают в управлении.

Напомним, запрет на торговлю табачной продукцией в нестационарных торговых объектах — киосках и в павильонах установлен федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
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#табак #сигареты #торговля

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