В России

44 минуты назад

«Интерфакс» сообщает о возобновлении РФ экспорта дизтоплива из морских портов

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#топливо #экспорт

Экспорт дизельного топлива из России возобновился из морских портов в минувшие выходные.

Экспорт дизельного топлива из России возобновился из морских портов в минувшие выходные, - рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В порту Новороссийска за выходные было отгружено 26 тыс. т, через Приморск - 43 тыс. т, сейчас грузится еще три танкера, - сообщают источники.

В сообщении пресс-службы правительства 6 октября говорилось, что снимается ограничение на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного ДТ.

В тот же день было опубликовано постановление, разрешающее поставки дизтоплива, которое было оформлено на экспорт до 6 октября или уже оформляется и принято "Транснефтью" к перевозке морским транспортом, а также товаров "для служебного пользования".

Это и другие постановления не содержат информации, каким образом отслеживается условие поступления на внутренний рынок минимум половины от произведенного дизтоплива.

По словам источников, Минэнерго составляет графики отгрузки на экспорт с учетом поставок 50% дизтоплива на внутренний рынок.
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#топливо #экспорт

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