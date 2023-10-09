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В Армии обороны Израиля заявили об окончании боевых действий во всех городах
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.
"Вполне возможно, что в населенных пунктах остались террористы", — сказал он, отметив, что в приграничных территориях бои не идут.
По его словам, военные провели эвакуацию в 15 из 24 населенных пунктах. Город Сдерот, где утром началась операция спецподразделений, в их число не входит, - передает РИА Новости.
Помимо этого, Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС с воздуха.
7 октября утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Количество погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, - сообщали накануне вечером местные СМИ. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.