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В Армии обороны Израиля заявили об окончании боевых действий во всех городах

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#Израиль #война

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула под свой контроль все израильские населенные пункты по периметру границы с сектором газа, но вооруженные люди все еще могут находиться в некоторых районах, - сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хаггари.

"Вполне возможно, что в населенных пунктах остались террористы", — сказал он, отметив, что в приграничных территориях бои не идут.

По его словам, военные провели эвакуацию в 15 из 24 населенных пунктах. Город Сдерот, где утром началась операция спецподразделений, в их число не входит, - передает РИА Новости.

Помимо этого, Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС с воздуха.

7 октября утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.

Количество погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, - сообщали накануне вечером местные СМИ. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
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#Израиль #война

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