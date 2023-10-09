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Кардиолог назвал самую опасную еду на столе
Много соли содержится в соевом соусе, бульонных кубиках, беконе, хлебе. Врач советует есть больше продуктов, содержащих калий (фасоль, орехи, горох, шпинат, капусту, бананы, финики), который нормализует артериальное давление.
Также доказано, что соленые продукты задерживают жидкость, увеличивая тем самым нагрузку на сердца. При этом достаточно много натрия содержится в хлебе, беконе, попкорне, соевом соусе. Регулярное употребление супов на бульонных кубиках также ведет к переизбытку соли в организме.
Для сердца полезна еда с калием. В этом смысле в рацион желательно включить фасоль, орехи, горох, шпинат, капусту, бананы, финики. Стоит иметь в виду, что количество калия в пище уменьшается при тепловой обработке.
Также эксперт рекомендовал увеличить количество магния в рационе. Магний — кофактор (соединение, увеличивающее активность фермента) 300 ферментных систем, регулирующих в том числе синтез белка, уровень глюкозы, давление и сердечный ритм. Магнием богаты шпинат, бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты.
Он также советовал отказаться от курения и алкоголя. Алкоголь увеличивает риск смертности от всех болезней. Помимо этого, врач призвал не забывать о рациональном питании, физической активности и контроле массы тела.