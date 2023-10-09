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Врач-онколог рассказала о симптомах рака груди, при которых нужно бежать к врачу

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#здоровье #рак #онкология

Самообследование груди является доступным и важным методом для выявления изменений в ранних стадиях.

Онколог-маммолог из Екатеринбурга Маргарита Магдалянова показала на макетах, как выглядит рак груди, и назвала симптомы, которые должны насторожить женщину, - пишет портал "Е1".

По ее словам, существует две основные формы рака молочной железы: первичные операбельные (локальные) и местнораспространенные формы. Первичные формы представляют собой опухоли, которые обычно можно обнаружить при самопальпации груди. Это может быть уплотнение, которое не вызывает боли и не проявляет себя иными способами. Регулярное самообследование груди помогает выявить такие изменения.

Местнораспространенный рак означает, что опухоль распространилась на соседние органы, и ее полное хирургическое удаление становится невозможным. Этот процесс может включать в себя органы, такие как печень, двенадцатиперстную кишку и лимфатические узлы, или сосудистые структуры, такие как верхняя брыжеечная артерия или чревный ствол, которые нельзя удалить.

Симптомы рака груди могут включать в себя увеличение размера, втяжение кожи над опухолью, деформацию молочной железы или симптомы, которые видны только при пальпации или обследовании врачом. Местнораспространенные формы могут сопровождаться гиперемией кожи, что подразумевает увеличение кровотока к области опухоли и может проявляться краснотой, как при рожистом поражении. Гиперемия также может сопровождаться высокой температурой тела, быстрым метастазированием и изменениями в лимфатических узлах.

Женщинам также следует обращать внимание на соски, так как рак Педжета может вызвать изменения в их форме, цвете, появление язвочек и другие необычные симптомы. При обнаружении подобных изменений следует немедленно обратиться к врачу, чтобы провести диагностику и начать лечение.

Но женщины имеют возможность выявить рак груди на ранних стадиях через диспансеризацию, - подчеркивает врач. Это включает в себя маммографию для женщин после 40 лет, и это обследование доступно бесплатно. Поэтому важно не игнорировать регулярные медицинские обследования, так как ранняя диагностика увеличивает шансы на успешное лечение и выживание.
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#здоровье #рак #онкология

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