Здоровье
28 минут назад
Между жизнью и смертью: десятые сутки не удается стабилизировать состояние обгоревшего подростка
Второго пораженного разрядом высоковольтного контактного провода школьника готовят к транспортировке в Нижний Новгород.
Врачи-реаниматологи детской областной больницы готовят к переводу в ожоговый Центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии 13-летнего мальчика, получившего 1 октября на узловой железнодорожной станции «Грязи-Орловские» термические ожоги III-IV степени 90% тела от разряда высоковольтного контактного провода. Состояние подростка удалось стабилизировать. Планируется, что его повезут в специализированный федеральный центр сегодня вечером.
А вот его 14-летний друг, также получивший электротравмы на железнодорожной станции, вот уже неделю находится между жизнью и смертью, несмотря на все усилия врачей областной детской больницы. У школьника также сгорело 90% кожных покровов, но поскольку он находился ближе к источнику тока, то ожоги у него преимущественно четвертой степени, затронувшие внутренние органы.
Напомним, что 1 октября на узловой железнодорожной станции «Грязи-Орловские» три подростка залезли в вагон с зерном. Потом двое из них взобрались на крышу вагона, где были поражены разрядами электричества от контактного высоковольтного провода.
А вот его 14-летний друг, также получивший электротравмы на железнодорожной станции, вот уже неделю находится между жизнью и смертью, несмотря на все усилия врачей областной детской больницы. У школьника также сгорело 90% кожных покровов, но поскольку он находился ближе к источнику тока, то ожоги у него преимущественно четвертой степени, затронувшие внутренние органы.
Напомним, что 1 октября на узловой железнодорожной станции «Грязи-Орловские» три подростка залезли в вагон с зерном. Потом двое из них взобрались на крышу вагона, где были поражены разрядами электричества от контактного высоковольтного провода.
Правда
я так думаю