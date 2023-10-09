Здоровье

28 минут назад

Между жизнью и смертью: десятые сутки не удается стабилизировать состояние обгоревшего подростка

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#ожоги #дети
Между жизнью и смертью: десятые сутки не удается стабилизировать состояние обгоревшего подростка

Второго пораженного разрядом высоковольтного контактного провода школьника готовят к транспортировке в Нижний Новгород.

Врачи-реаниматологи детской областной больницы готовят к переводу в ожоговый Центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии 13-летнего мальчика, получившего 1 октября на узловой железнодорожной станции «Грязи-Орловские» термические ожоги III-IV степени 90% тела от разряда высоковольтного контактного провода. Состояние подростка удалось стабилизировать. Планируется, что его повезут в специализированный федеральный центр сегодня вечером.

А вот его 14-летний друг, также получивший электротравмы на железнодорожной станции, вот уже неделю находится между жизнью и смертью, несмотря на все усилия врачей областной детской больницы. У школьника также сгорело 90% кожных покровов, но поскольку он находился ближе к источнику тока, то ожоги у него преимущественно четвертой степени, затронувшие внутренние органы.

Напомним, что 1 октября на узловой железнодорожной станции «Грязи-Орловские» три подростка залезли в вагон с зерном. Потом двое из них взобрались на крышу вагона, где были поражены разрядами электричества от контактного высоковольтного провода.
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#ожоги #дети

Комментарии (2)

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Правда

7 минут назад
Никого не учат чужие ошибки.
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я так думаю

11 минут назад
... рейд по вагонам был не в первый раз, печалька родителям.
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