Экономика

58 минут назад

За полгода липчане получили в ломбардах займов более чем на 450,6 миллиона рублей

2 110
#ломбард #деньги
За полгода липчане получили в ломбардах займов более чем на 450,6 миллиона рублей

Средняя сумма займа составила 11,7 тысячи рублей.

В первом полугодии ломбарды, зарегистрированные в Липецкой области, выдали жителям региона 38,5 тысячи займов на сумму свыше 450,6 миллиона рублей. По данным пресс-службы отделения Банка России по Липецкой области, за год число договоров c ломбардами снизилось на 4%, а объем займов — на 6%.

«Средняя сумма займа составила 11,7 тысячи рублей. В основном, договоры были заключены гражданами под залог имущества: ювелирных украшений, бытовой техники и электроники», — добавляют в пресс-службе.

На 1 июля этого года в Липецкой области действовали 24 ломбарда и 70 офисов компаний, зарегистрированных в других регионах.

Липчанам напоминают, что легальные ломбарды имеют лицензию. Также важно проверять организацию через список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
2 110
#ломбард #деньги

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кактус

28 минут назад
Все,сдавать в ломбард уже ничего не осталось
ответить

Премудрый пескарь

29 минут назад
Народ процветает!
ответить
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
58
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо
#цены #инфляция
51
На минувшей неделе замедлился рост цен на дизтопливо

28.09.2023 17:40

Экономика
Липецк – в середине рейтинга российскоих городов по уровню зарплат
#зарплаты #рейтинг
24
Липецк – в середине рейтинга российскоих городов по уровню зарплат

25.09.2023 15:17

Экономика
Статистика: средняя цена на бензин выросла за неделю на 0,7 процента
#цены #топливо
65
Статистика: средняя цена на бензин выросла за неделю на 0,7 процента

21.09.2023 15:17

Экономика
В Липецкой области выросла инфляция
#инфляция #цены
62
В Липецкой области выросла инфляция

20.09.2023 09:52

Экономика
Липецкая область заняла лишь 63 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес
#малый бизнес
7
Липецкая область заняла лишь 63 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес

11.09.2023 15:01

Экономика
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали подсолнечное масло и чай, подешевели капуста, мо...
#статистика #цены
23
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали подсолнечное масло и чай, подешевели капуста, мо...

07.09.2023 18:08

Экономика