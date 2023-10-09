За полгода липчане получили в ломбардах займов более чем на 450,6 миллиона рублей

Средняя сумма займа составила 11,7 тысячи рублей.

В первом полугодии ломбарды, зарегистрированные в Липецкой области, выдали жителям региона 38,5 тысячи займов на сумму свыше 450,6 миллиона рублей. По данным пресс-службы отделения Банка России по Липецкой области, за год число договоров c ломбардами снизилось на 4%, а объем займов — на 6%.



«Средняя сумма займа составила 11,7 тысячи рублей. В основном, договоры были заключены гражданами под залог имущества: ювелирных украшений, бытовой техники и электроники», — добавляют в пресс-службе.



На 1 июля этого года в Липецкой области действовали 24 ломбарда и 70 офисов компаний, зарегистрированных в других регионах.



Липчанам напоминают, что легальные ломбарды имеют лицензию. Также важно проверять организацию через список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.