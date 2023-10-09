63-летняя липчанка получила сильные ожоги от антижира

Женщина случайно села в пролитое чистящее средство.

В областной ожоговый центр в субботу, 7 октября, с сильными химическими ожогами была госпитализирована 63-летняя липчанка.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у себя дома женщина случайно села в лужу из пролитого чистящего средства-антижира «Азелит».



В результате ей диагностировали ожоги 4 степени ягодиц и промежности.







