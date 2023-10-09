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Около 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля
В настоящее время на юге страны продолжаются боевые действия.
Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля, - пишут "Известия" со ссылкой на портал Ynetnews.
Уточняется, что в кибуце Реим на юге Израиля спасательные службы и волонтеры обнаружили около 260 тел на месте, где участники музыкального фестиваля подверглись нападению со стороны группировки "ХАМАС", - сообщает портал со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA.
"Представитель поисково-спасательной организации Zaka сообщил Ynet, что на данный момент организация собрала около 260 тел в районе, где проходила рейв-вечеринка в Реиме", — говорится в сообщении.
Нападение боевиков ХАМАС на Реим произошло 7 октября.
Утром в тот день территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции "Железные мечи". Израильским руководством также было решено призвать на военную службу резервистов и объявлено о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции "Железные мечи".
Помимо прочего Израиль официально объявил, что страна переходит в "состояние войны". Накануне вечером ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, а утром 9 октября сообщалось, что за ночь израильские истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и "Исламского джихада" (запрещенная в РФ организация) в этом районе.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.
Уточняется, что в кибуце Реим на юге Израиля спасательные службы и волонтеры обнаружили около 260 тел на месте, где участники музыкального фестиваля подверглись нападению со стороны группировки "ХАМАС", - сообщает портал со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA.
"Представитель поисково-спасательной организации Zaka сообщил Ynet, что на данный момент организация собрала около 260 тел в районе, где проходила рейв-вечеринка в Реиме", — говорится в сообщении.
Нападение боевиков ХАМАС на Реим произошло 7 октября.
Утром в тот день территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции "Железные мечи". Израильским руководством также было решено призвать на военную службу резервистов и объявлено о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции "Железные мечи".
Помимо прочего Израиль официально объявил, что страна переходит в "состояние войны". Накануне вечером ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, а утром 9 октября сообщалось, что за ночь израильские истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и "Исламского джихада" (запрещенная в РФ организация) в этом районе.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.